أهداف مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس 2-2 في الدوري الإنجليزي... فيديو

قدم كريستال بالاس خدمة إضافية للمتصدر ليفربول، عندما أرغم مضيفه مانشستر سيتي على التعادل (2-2)، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل سيرجيو أجويرو هدفي مانشستر سيتي، في الدقيقتين 82 و87، بينما أحرز هدفي كريستال بالاس كل من سينك توسون في الدقيقة 39، ولاعب مانشستر سيتي فرناندينيو، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 90.

وبذلك، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 48 نقطة، في المركز الثاني، كما ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 30 نقطة، في المركز التاسع.