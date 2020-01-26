كوريا الجنوبية تهزم السعودية وتتوج بكأس أمم آسيا تحت 23 عاما... فيديو

وأقيمت بطولة أمم آسيا في تايلاند من الفترة 8 يناير الجاري حتى 26 من نفس الشهر، وهي المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
#الأخضر الأولمبي يخسر نهائي #كأس_آسيا ويكسب التأهل إلى #أولمبياد_طوكيو 2020https://t.co/wysz3ppXTy#السعودية_كوريا_الجنوبية#AFCU23 pic.twitter.com/K9zXaVXFE9— جريدة الرياض - رياضة (@Riy_Local) January 26, 2020
وانتصر منتخب كوريا الجنوبية على نظيره السعودي، في المباراة النهائية، بنتيجة هدف دون رد، جاء في الوقت الإضافي الثاني، بعد انتهاء اللقاء في الوقت الأصلي بدون أهداف.
وسجل هدف كوريا الجنوبية، جيونغ تاي أوك في الدقيقة 113 من عمر الشوط الإضافي الثاني.
هدف فوز كوريا الجنوبية على المنتخب السعودي#السعوديه_كوريا_نهايي_اسيا #كأس_اسيا تحت 23 سنة#طوكيو2020— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) January 26, 2020
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ويتأهل أصحاب الثلاث مركز الأولي في البطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020، وبهذا يكون المنتخبات الثلاثة، هم كوريا الجنوبية البطل والسعودية الوصيف وأستراليا صاحبة المركز الثالث.
Congratulations to Korea Republic.....#AFCU23 Champions! pic.twitter.com/xcEhAJJj0K— Scoring Solutions (@solutionsasia) January 26, 2020
يذكر أن الثلاثة منتخبات المتأهلة من أفريقيا لأولمبياد طوكيو، هي منتخب مصر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.
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