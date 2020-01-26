أهداف مباراة ليفربول وشروزبري 2-2 في كأس إنجلترا... فيديو

سقط فريق ليفربول في فخ التعادل مع مضيفه شروزبري تاون، بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب "نيو ميدو"، ضمن منافسات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وافتتح كورتيس جونز، لاعب ليفربول التسجيل للريدز في الدقيقة 15 بعد تسديدة رائعة، فشل الحارس في إبعادها.

Right foot 🆚 Everton



Left foot 🆚 Shrewsbury Town



Curtis Jones can do both!#EmiratesFACup #SHRLIV pic.twitter.com/a8mCI4K9Eu — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 26, 2020

ومع بداية الشوط الثاني، سجل لوف ظهير شروزبري، هدف ليفربول الثاني بالخطأ في مرماه بعد انطلاق الشوط يلحظات.

Nightmare start to the second half for Shrewsbury Town 😶#EmiratesFACup #SHRLIV pic.twitter.com/Q7zrm8av6v — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 26, 2020

وتمكن أصحاب الأرض من هز شباك ليفربول عن طريق البديل جاسون كامينجز، من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

وعاد اللاعب نفسه لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 75، بعد خطأ فادح من ديان لوفرين.

وكاد محمد صلاح الذي دخل بديلاً لجويل ماتيب في الدقيقة 80، أن يسجل هدف قاتل بالرأس إلا أن كرته مرت بجوار القائم.

ومن المقرر أن تعاد المباراة في وقت لاحق على ملعب "آنفيلد" معقل ليفربول، نظرًا للوائح المسابقة.

ودفع يورغن كلوب، المدير الفني للريدز بعديد الوجوه الشابة في التشكيل الأساسي، كما أراح معظم نجومه وعلى رأسهم محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.