أهداف مباراة ليفربول وشروزبري 2-2 في كأس إنجلترا... فيديو

وافتتح كورتيس جونز، لاعب ليفربول التسجيل للريدز في الدقيقة 15 بعد تسديدة رائعة، فشل الحارس في إبعادها.
Right foot 🆚 Everton— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 26, 2020
Left foot 🆚 Shrewsbury Town
Curtis Jones can do both!#EmiratesFACup #SHRLIV pic.twitter.com/a8mCI4K9Eu
ومع بداية الشوط الثاني، سجل لوف ظهير شروزبري، هدف ليفربول الثاني بالخطأ في مرماه بعد انطلاق الشوط يلحظات.
Nightmare start to the second half for Shrewsbury Town 😶#EmiratesFACup #SHRLIV pic.twitter.com/Q7zrm8av6v— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 26, 2020
وتمكن أصحاب الأرض من هز شباك ليفربول عن طريق البديل جاسون كامينجز، من ركلة جزاء في الدقيقة 65.
Composure 💯#EmiratesFACup #SHRLIV pic.twitter.com/Y0J0NpWqVQ— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 26, 2020
وعاد اللاعب نفسه لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 75، بعد خطأ فادح من ديان لوفرين.
Did somebody say MAGIC OF THE CUP?! 😍😍😍#EmiratesFACup #SHRLIV pic.twitter.com/x9ncMafa77— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 26, 2020
وكاد محمد صلاح الذي دخل بديلاً لجويل ماتيب في الدقيقة 80، أن يسجل هدف قاتل بالرأس إلا أن كرته مرت بجوار القائم.
ومن المقرر أن تعاد المباراة في وقت لاحق على ملعب "آنفيلد" معقل ليفربول، نظرًا للوائح المسابقة.
ودفع يورغن كلوب، المدير الفني للريدز بعديد الوجوه الشابة في التشكيل الأساسي، كما أراح معظم نجومه وعلى رأسهم محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)