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18:38 GMT30 يناير/ كانون الثاني 2020
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    سيدات "عامودا" يفزن ببطولة الدوري السوري... صور

    © Sputnik . Alexey Sedykh
    رياضة
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    توجت سيدات فريق "عامودا" ببطولة الدوري السوري لكرة القدم الذي انتهى مشواره اليوم الخميس، بعد سنوات من التوقف خاضت خلالها الفرق المشاركة من مختلف المحافظات سلسلة مواجهات كروية على الملاعب المفتوحة.

    وشهد "استاد الجلاء" الكروي وسط مدينة دمشق المباراة النهائية التي جمعت سيدات "عامودا" وسيدات "العربي"، لتنتهي المبارة بفوز عامودا بهدف دون مقابل، ليتوجن بذلك بطلات للدوري النسائي السوري بكرة القدم، بحضور جمهور الفريق القادم من القامشلي.

    وفي حديث لـ "سبوتنيك" قال مساعد مدرب فريق سيدات "عامودا" دليل إربار" إن هذه الرياضة بدأت في الأحياء الشعبية داخل القامشلي وكانت مرفوضة من قبل الكثير من الأهالي إلا أنها اليوم باتت مقبولة وهي لم تعد حكرا على الرجال فلاعبات الفريق خضعن لتدريبات ومعسكرات مغلقة تحضيراً للدوري".

    • فريق عمودا النسوي لكرة القدم
      4فريق عمودا النسوي لكرة القدم
      © Sputnik . Ali Hashem
    • فريق عمودا النسوي لكرة القدم
      فريق عمودا النسوي لكرة القدم
      © Sputnik . Ali Hashem
    • فريق عمودا النسوي لكرة القدم
      فريق عمودا النسوي لكرة القدم
      © Sputnik . Ali Hashem
    • فريق عمودا النسوي لكرة القدم
      فريق عمودا النسوي لكرة القدم
      © Sputnik . Ali Hashem
    • فريق عمودا النسوي لكرة القدم
      فريق عمودا النسوي لكرة القدم
      © Sputnik . Ali Hashem
    1 / 5
    © Sputnik . Ali Hashem
    4فريق عمودا النسوي لكرة القدم

    وتمنى إربار من القيادة الرياضية في سوريا أن تدعم الفرق وتسعى لتحقيق مشاركتها آسيوياً من خلال العناية وتأمين كل احتياجاتها للنهوض مجدداُ في واقع كرة القدم الأنثوية في البلاد.

    فيما تحدثت ميرن دهام وهي لاعبة ارتكاز في فريق عامودا، كما تلعب في صفوف المنتخب السوري ولها تجربة احترافية في العراق، أنها تشجع المرأة السورية على العطاء في مجال الرياضة كونها ليست حكرا على الرجال، ووجت الشكر لأهل الحسكة والجزيرة العربية على الدعم والوقوف إلى جانب الفريق حتى حصد بطولة الدوري.

    وتسببت الحرب في سوريا بتوقف دوري السيدات لسنوات ليتم إطلاقه من جديد هذا العام وفي ملاعب مكشوفة بمشاركة واسعة وحضور جماهيري مقبول.

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    الكلمات الدلالية:
    نادي, تتويج, كرة القدم, سيدات, سوريا
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