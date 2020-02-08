بعد اشتعال المنافسة... جولة على أهم مباريات الدوري الإسباني لهذا الإسبوع

تمتاز الكرة الإسبانية، هذا العام، بحالة من التنافسية على عدة مراكز، حيث يفصل الوصيف عن المتصدر ثلاث نقاط، في حين تتدرج نزولا تسع نقاط فقط بين أصحاب المراكز الثالث وحتى العاشر.

يعيش فريقي ريال مدريد وبرشلونة منفردين في طابق واحد، وأشعل خروجهما الأخير من كأس ملك إسبانيا التنافس بينهما على الفوز بلقب الدوري الذي يتصدره أبناء العاصمة برصيد 49 نقطة، ليأتي خلفهم البلوغرانا بـ46 نقطة.

في حين تتنافس ثمانية فرق للحصول على مقعد أوروبي، يبرز منهم خيتافي بشكل ملفت للنظر مع مدربه خوسيه بوردالاس، الذي يساعده لحسم مباراة فريقه مع فالنسيا في قمة الجولة 23، بين جماهيره وعلى أرضه.

يذكر أن فالنسيا يحتل المركز الخامس بفارق نقطتين عن خيتافي الثالث وإشبيلية الرابع، الذي يواجه خارج ميدانه فريق سيلتا فيجو الذي يقبع في المركز قبل الأخير، في مباراة تعتبر سهلة على الورق وفرصة كبيرة لإشبيلية في الإنفراد بالمركز الثالث في حال تعادل منافسيه.

وسيواجه فريق أتلتكو مدريد، صاحب المركز السادس برصيد 36 نقطة، فريق غرناطة العاشر بـ30 نقطة، في مواجهة قد تكون نهاية الطريق للمدرب سيميوني في حال حصل أي تعثر.

أما زعيما إسبانيا فيسعيان لتعويض إخفاقهما في بطولة كأس الملك، بالتركيز على بطولة الدوري، بهدف التربع على عرش الكرة الإسبانية.

ويتوجه فريق ريال مدريد إلى ملعب ألسدار لمواجهة أوساسونا صاحب المركز الثاني عشر بـ28 نقطة، ويستعد زيدان بكل طاقته للحصول على لقب الدوري حيث لن يقبل بأي إخفاق من لاعبيه.

أما صاحب المركز الثاني فيريد إرضاء جماهيره المتشائمة بعد الخروج من كأس الملك والمشاكل الداخلية للفريق، بالسير في خطى ثابتة نحو المحافظة على لقبهم لعام آخر، ويلعب خارج الكامب نو مع صاحب المركز الثالث عشر ريال بيتيس الذي يتشارك عدد النقاط مع أوساسونا.