رسميا... تشيلسي يضم المغربي حكيم زياش

أعلن أياكس أمستردام، اليوم الخميس، توصله لاتفاق رسمي مع تشيلسي، يقضي برحيل الدولي المغربي حكيم زياش لصفوف البلوز، عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال أياكس، عبر موقعه الرسمي: "قيمة الصفقة تبلغ 40 مليون يورو، ويمكن أن ترتفع إلى 44 مليونا نظرا للمتغيرات الإضافية".

وكان زياش يرتبط بعقد مع أياكس، حتى صيف 2022.

ولعب أسد الأطلس لأول مرة بقميص النادي الهولندي، يوم 11 سبتمبر/أيلول 2016، ضد فيتيسه آرنهايم.

وخاض منذ ذلك الحين 160 مباراة رسمية مع الفريق، مسجلا 49 هدفا.

وسطع نجم زياش بشدة مع أياكس، في الموسم الماضي، عندما قاد فريقه للفوز بلقب الدوري وكأس هولندا، بالإضافة لبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الإطاحة بكل من ريال مدريد ويوفنتوس.