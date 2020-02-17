19 إصابة تلخص معاناة أتلتيكو مدريد أمام ليفربول في دوري الأبطال

يشتهر أتلتيكو مدريد عالميا بلياقة لاعبيه لكنه يعاني من أزمة إصابات قبل استضافة ليفربول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدا الثلاثاء، كما تراجع مستواه كثيرا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أعلن الفريق الإسباني عن 19 إصابة بين لاعبيه هذا الموسم ليواجه أتلتيكو أسوأ مواسمه في ثماني سنوات تحت قيادة المدرب دييجو سيميوني.

وفاز أتلتيكو بمباراة واحدة فقط من آخر ست مواجهات خاضها في كل المسابقات وودع مؤخرا كأس ملك إسبانيا أمام فريق مغمور، ويحتل المركز الرابع في الدوري متأخرا بفارق 13 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.

وسيفتقد أتلتيكو مدريد جهود لاعبين بارزين أمام ليفربول حامل اللقب مثل جواو فيلكس وكيران تريبيير بينما يكافح المهاجم دييجو كوستا لاستعادة لياقته في الوقت المناسب قبل مباراة الثلاثاء بعد إصابته في الظهر في نوفمبر/تشرين الثاني.

لكن الهداف ألفارو موراتا والمدافع خوسيه خيمنيز والقائد كوكي على أهبة الاستعداد للمباراة أمام فريق المدرب يورغن كلوب بعد غيابهم عن فترات طويلة من الموسم وعودتهم مؤخرا إلى المنافسات.

وقال سيميوني الأسبوع الماضي "واجهنا إصابات كثيرة لكن في العام الماضي تعرضنا لإصابات أكثر ومع ذلك أنهينا الموسم في المركز الثاني لذا لا توجد أعذار".

وتولى المدرب الأرجنتيني مسؤولية أتلتيكو في 2012 لكنه نجح في تحويل الفريق إلى أحد أبرز الفرق في أوروبا، وبنى سيميوني نجاحه على لياقة اللاعبين الهائلة التي سمحت للفريق بالضغط بلا هوادة على المنافسين والخروج بنتائج طيبة في المواجهات الصعبة.

ووقف مدرب اللياقة البدنية أوسكار أورتيجا وراء هذا النجاح قبل أن تتوتر علاقته باللاعبين.

We're back! 🤩



Game you're most excited for is ________#UCL pic.twitter.com/MrYfok6MRd — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 17, 2020

ودخل المدافع ستيفان سافيتش في مشادة مع مدرب اللياقة البدنية القادم من أوروجواي بعد مباراة في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام يوفنتوس وساند سيميوني زميله في الجهاز الفني.

وقال سيميوني "يرتكب أخطاء لكن أورتيجا بدون شك من أفضل المتخصصين في مجاله".

ويعمل أورتيجا مع المدرب الأرجنتيني منذ 2006 وقال عن الخلاف مع اللاعبين "إنها علاقة الأب بأبنائه. تحدث خلافات أحيانا لكننا ما زلنا أسرة واحدة".

وفضلا عن قائمة الاصابات الطويلة ربما يعود تراجع أتلتيكو إلى رحيل العديد من اللاعبين البارزين العام الماضي مثل انطوان جريزمان وفيليبي لويس ودييجو جودين. وقال سيميوني إن الفريق يمر بفترة انتقالية هذا العام.

ومقارنة بمنافسه ليفربول الذي يسير في طريقه للفوز بالدوري الانجليزي الممتاز محطما الأرقام القياسية يبدو أتلتيكو أقل قوة.

لكن لاعب الوسط ماركوس يورينتي يرفض أي حديث عن تراجع فريقه.

وقال "عندما تبدأ في خسارة بعض المباريات تواجه اسئلة صعبة لكن عندما تفوز بثلاث من أربع مواجهات ينسى الجميع كل شيء".

وأتم "يجب أن نتوقف عن التفكير بهذه الطريقة للتركيز على الخروج من هذا الموقف. المواجهة أمام ليفربول ستكون صعبة لكني أثق أن الفريق سيقاتل".