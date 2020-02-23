توابع "عقوبات" القمة... قرار صادم من المنتخب الأوليمبي لجماهير الزمالك

لم تتوقف العقوبات الصادرة بسبب قمة السوبر المصرية الأخيرة بين الأهلي والزمالك عند تلك العقوبات أصدرتها لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، بل أصدر شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي قرارا صادما لجماهير الزمالك.

ونقل تقارير صحفية مصرية، عن شوقي غريب، إصداره قرارا باستبعاد جناح الزمالك الهجومي، إمام عاشور، من تشكيلة المنتخب الأوليمبي، التي ستشارك في دورة الألعاب الأوليمبية "طوكيو 2020".

وعلل شوقي قراره في استبعاد إمام عاشور من تشكيلة الفراعنة، إلى سوء سلوك اللاعب وما بدر منه في مباراة السوبر الأخيرة بين الأهلي والزمالك، وتعديه على وليد سليمان، لاعب الأهلي، ودخوله في مشاجرات مع عدد من اللاعبين.

كما كشفت تلك التقارير طلب شوقي غريب، أيضا ضرورة إنهاء الدوري يوم 20 يونيو/حزيران المقبل، حتى يتمكن من الدخول في معسكر لمدة 20 يوما قبل انطلاع أولمبياد طوكيو2020 في يوليو/تموز المقبل.

وأوضح غريب أنه يسعى في الدخول للمعسكر خوض عدد من المباريات الودية، لتجهيز المنتخب الأوليمبي بالشكل الأمثل قبل الأولمبياد.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، العقوبات الخاصة بأحداث مباراة كأس السوبر المصري الذي جمع الأهلي والزمالك يوم الخميس الماضي.

وقررت اللجنة القرارات التالية:

إيقاف كل من محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وخسر الأهلي لقب السوبر المصري أمام الزمالك، يوم الخميس، بركلات الترجيح 4-3 في الإمارات.