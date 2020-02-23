بعد عقوبات السوبر... الزمالك يقرر عدم استكمال مباريات الدوري المصري

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، عدم استكمال مباريات الموسم الجاري من الدوري المصري في وجود لجنة إدارة اتحاد الكرة الحالي.

ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي للزمالك، فإن اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد برئاسة مرتضى منصور، استقر على عدم استكمال الدوري.

وقال الزمالك في بيان مقتضب:

"قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالاجماع عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنه الخماسية غير الشرعية برئاسه عمرو الجنايني".

وكان مرتضى منصور قد أكد في تصريحات أمس، السبت، أن إدارة ناديه ستقرر عدم استكمال مباريات الدوري المصري بعد العقوبات الواردة بشأن أحداث مباراة السوبر.

وجاء اجتماع الزمالك الطارئ لمناقشة عقوبات لجنة الانضباط والقيم في اتحاد الكرة المصري.

وكانت اللجنة قد قررت:

إيقاف كل من محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وخسر الأهلي لقب السوبر المصري أمام الزمالك، يوم الخميس، بركلات الترجيح 4-3 في الإمارات.