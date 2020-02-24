الزمالك يعلن المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي... ولكن

اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، قرارا بمواجهة النادي الأهلي، اليوم الاثنين، في المواجهة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

وأشار المجلس إلى أن نادي الزمالك سيواجه الأهلي بفريق الناشئين، اليوم الاثنين، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وقال وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، في تصريح لموقع "مصراوي"، إن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك سيقام بموعده في تمام الساعة السابعة ونصف الساعة مساء اليوم الاثنين، على استاد القاهرة.

وتابع العطار: "اتحاد الكرة لم يتلق أي مخاطبات بالانسحاب، وعدم المشاركة في المباراة".

وأعلن الزمالك، مساء أمس، انسحابه من لقاء القمة، وعدم استكمال بطولة الدوري، في ظل وجود اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

وبدأت الأزمة عقب عقوبات لجنة الانضباط ضد لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث مباراة السوبر.

وكان مرتضى منصور قد أكد في تصريحات أمس، السبت، أن إدارة ناديه ستقرر عدم استكمال مباريات الدوري المصري بعد العقوبات الواردة بشأن أحداث مباراة السوبر.

وجاء اجتماع الزمالك الطارئ لمناقشة عقوبات لجنة الانضباط والقيم في اتحاد الكرة المصري.

وكانت اللجنة قد قررت:

إيقاف كل من محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وخسر الأهلي لقب السوبر المصري أمام الزمالك، يوم الخميس، بركلات الترجيح 4-3 في الإمارات.