نجم مانشستر سيتي: ابنتي تعشق محمد صلاح وتمزح معي بالغناء له

قال رحيم ستيرلنج نجم مانشستر سيتي إن ابنته تتهكم عليه وتحاول إثارة غضبه بغناء هتاف جماهير ليفربول الشهير للدولي المصري محمد صلاح.

وقال رحيم في تصريحاته لصحيفة "آس" الإسبانية، "ابنتي تحب محمد صلاح كثيرًا، دائمًا ما تمزح معي وتقوم بغناء (مو صلاح)".

وأضاف "رغم أنها تعرف التنافس بين ليفربول ومانشستر سيتي، لكنها دائمًا ما تحاول أن تمزح معي وتستفزني من خلال غنائها لمحمد صلاح، لأنها تحبه كثيرًا".

Cleaning toilets to help his mother, having Shaquille as a middle name, and the naughtiest thing he has done, @sterling7 gives us an insight into his life



Part II of our interview with the Man City starhttps://t.co/2D5iQy5Xxb — AS English (@English_AS) February 25, 2020

وعن علاقته بأسرته أوضح ستيرلنج: "كرة القدم تستهلك الكثير من وقتك ولكن في نهاية اليوم عندما تصبح الأمور صعبة فإن العودة إلى أطفالك هي ما تجعلك سعيدًا".

وتابع: "رؤية أطفالك هي الجزء الأكثر أهمية في يومك. إنهم يأخذونك من كل شيء آخر يحدث لك خارج المنزل".

وأضاف: "ابني تياجو يبلغ من العمر 3 سنوات، وعندما أنهي أي مباراة بدون تسجيل أهداف فإنه يخبرني بذلك ويقول لي أسماء من سجلوا الأهداف".

وأتم مازحا: "لذلك أسعى دائما للتسجيل حتى لا اسمعه يردد أسماء لاعبين آخرين طوال 4 ساعات".

رحيم ستيرلينج كان لاعبا لليفربول، قبل الرحيل عن الريدز في صيف 2014، بـ صفقة تبادلية مع جيمس ميلنر من مانشستر سيتي.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 19 هدفا بهدفه الأخير في شباك وست هام يونايتد أمس الاثنين، بينما أحرز ستيرلنج 20 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم.

ويرى المحللون أن ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي إكلينيكيا هذا الموسم، إذ يتصدر جدول المسابقة بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي قبل 11 جولة من النهاية.