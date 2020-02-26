صدمة... نجم الأهلي المصري يغيب عن مواجهتي "صن داونز" في دوري أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية أن أحد أبرز نجوم النادي الأهلي المصري، سيغيب عن مواجهتي "صن داونز" الجنوب أفريقي في دور الـ8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ذكر موقع "سوبر كورة" أن الجهاز الفني للأهلي، استبعد بصورة نهائية الدولي المصري، رمضان صبحي، من حساباته لمواجهتي "صن داونز"، رغم تأكيدات الجهاز الطبي السابقة بتشافيه من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.

وأوضح التقرير أن رمضان صبحي، شارك أمس الثلاثاء في تدريبات الفريق الجماعية للأهلي ، ولكنه لم يتمكن من استكمالها لعدم جهوزيته الكاملة من الإصابة.

واكتفى صبحي في التدريبات الجماعية بالجري حول الملعب فقط، فيما لم يتمكن من خوض تدريبات الإحماء والإطالة.

ونقل التقرير عن مصدر في القلعة الحمراء، قوله: "لم يتعافى رمضان صبحي بشكل نهائي من الإصابة التي تعرض لها قبل شهرين ونصف الشهر".

وتابع بقوله "المدير الفني للأهلي السويسري رينيه فايلر، استبعد رمضان صبحي نهائيا من حسابات في الفترة الحالية، لحين يصبح اللاعب جاهز بدنيا لخوض المباريات".

وكان رمضان صبحي قد تعرض لتمزق في العضلة الخلفية منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر، والإصابة التي تعرض لها منذ منتصف ديسمبر الماضي خلال إحدى التدريبات.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا، فيما سيخوض مباريات الإياب يوم 7 مارس/آذار المقبل.