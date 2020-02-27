اختراق البريد الإلكتروني لغوارديولا ومحاولة ابتزازه

ووفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن"، أوضح المخترق أنه يمتلك أرقام هواتف كل اللاعبين وحسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم، وتفاصيل يمكن استخدامها بطريقة غير قانونية لمهاجمة نجوم آخرين.
Anyone else walk into work this morning like @benmendy23? 😂— Manchester City (@ManCity) February 27, 2020
🔵 #ManCity pic.twitter.com/AsupVlJLTM
وقال المخترق إن اختراق بريد غوارديولا كان أسهل شيء قام به في حياته على الإطلاق، ناشرا صورا للبريد المرسل والمستقبل في عام 2017.
وزعم المخترق وجود مفاوضات لضم ماتياس دي ليخت مدافع أياكس وقتها ويوفنتوس حاليا، وكذلك سوكراتيس باباستاثوبولوس مدافع بوروسيا دورتموند وقتها وأرسنال حاليا.
RE-LIVE IT— Manchester City (@ManCity) February 26, 2020
A CITY+ subscription will get you access to a FULL-MATCH replay of tonight's game from midnight UK time.
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🔵 #ManCity #UCL pic.twitter.com/40fdIIluJ9
وأبلغت إدارة النادي شرطة مدينة مانشستر، والتي قامت بتعقب المشتبه به حتى تم القبض عليه، وتفتيش منزله وفحص عدد من أجهزة الحاسب والهواتف لديه.
وأوضحت متحدثة باسم الشرطة، أنه المشتبه به رجل في الـ30 من عمره.
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