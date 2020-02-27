اختراق البريد الإلكتروني لغوارديولا ومحاولة ابتزازه

كشف تقرير عن قيام شخص باختراق البريد الإلكتروني للإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عارضا بيع محتوياته مقابل 100 ألف جنيه إسترليني.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن"، أوضح المخترق أنه يمتلك أرقام هواتف كل اللاعبين وحسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم، وتفاصيل يمكن استخدامها بطريقة غير قانونية لمهاجمة نجوم آخرين.

وقال المخترق إن اختراق بريد غوارديولا كان أسهل شيء قام به في حياته على الإطلاق، ناشرا صورا للبريد المرسل والمستقبل في عام 2017.

وزعم المخترق وجود مفاوضات لضم ماتياس دي ليخت مدافع أياكس وقتها ويوفنتوس حاليا، وكذلك سوكراتيس باباستاثوبولوس مدافع بوروسيا دورتموند وقتها وأرسنال حاليا.

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🔵 #ManCity #UCL pic.twitter.com/40fdIIluJ9 — Manchester City (@ManCity) February 26, 2020

وأبلغت إدارة النادي شرطة مدينة مانشستر، والتي قامت بتعقب المشتبه به حتى تم القبض عليه، وتفتيش منزله وفحص عدد من أجهزة الحاسب والهواتف لديه.

وأوضحت متحدثة باسم الشرطة، أنه المشتبه به رجل في الـ30 من عمره.