"فيفا" يتشاور بشأن تأجيل مباريات في التصفيات المؤهلة للمونديال وكأس آسيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم التشاور مع الاتحادات المعنية حول اقتراح بتأجيل مباريات في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 بجانب تصفيات كأس آسيا 2023 بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الفيفا في بيان: "بالنسبة لنا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم فإن سلامة وصحة جميع الأفراد المرتبطين بمباريات كرة القدم تبقى على رأس الأولويات".

وأضاف البيان "وبناء على ذلك فإنه سيتم التشاور مع الاتحادات ذات الصلة حول اقتراح رسمي بتأجيل المباريات المقبلة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وتصفيات كأس آسيا 2023".

وتسبب تفشي فيروس كورونا، في لجوء الاتحاد الإيطالي لإلغاء عدد كبير من المباريات قبل الإعلان عن إيقاف المنافسات حتى الثالث من أبريل/نيسان المقبل".

كما تقرر إقامة بعض مواجهات الإياب في دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بدون جمهور، أبرزها مواجهات يوفنتوس وليون وباريس سان جيرمان ودورتموند وأتالانتا وفالنسيا.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من12 آلف إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس كورونا المستجد، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".