وزير الرياضة: يجب إيقاف كل مباريات الدوري الإيطالي بسبب كورونا

قال وزير الرياضة الإيطالي، فينتشنزو سبادافورا، إنه يجب إيقاف كل مباريات الدوري الإيطالي بصورة فورية، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وأشار وزير الرياضة الإيطالي، في تصريحات نقلتها صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية إلى أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ينبغي أن يفكر بصورة جادة في تعليق مباريات الدوري الإيطالي إلى أجل غير مسمى.

وتابع بقوله "أؤيد دعوة رئيس رابطة لاعبي كرة القدم الإيطاليين داميانو توماسي، بضرورة تجنيب تعريض اللاعبين للخطر، وسط تفشي الفيروس".

واستمر سبادافورا: "أعتقد أن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (غابرييل غرافينا) يجب أن يكون لديه بعض الخطوات الاستباقية، دون انتظار أول حالة عدوى وقبل أن تكون هناك المسؤولية خطيرة حينها".

ومن المقرر أن تعقد مساء اليوم 5 مباريات في الدوري الإيطالي، كان أبرزها مواجهة يوفنتوس وإنتر ميلان في تورينو، ولكن بعد تلك التصريحات ربما يتم تأجيل المباريات.

وكشفت الصحيفة الإيطالية إن لاعبي فريقي بارما وسبال، كان يستعدون لدخول ملعب "إنيو تارديني" في بارما، ولكن بعدما تلقوا تلك الأخبار، استدار اللاعبون وعادوا إلى غرف تغيير الملابس.

و استيقظ أكثر من 15 مليون شخص عبر مساحات شاسعة من شمال إيطاليا، اليوم الأحد، ليجدوا أنفسهم معزولين عن بقية البلاد، بعد أن فرضت الحكومة إغلاقًا فعليًا لمنع انتشار الفيروس التاجي "كورونا المستجد".

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، وقع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي على خطط تقيد الحركة بشكل صارم من وإلى الشمال، بما في ذلك البندقية والعاصمة المالية ميلان، لمدة شهر تقريبًا.

واتخذت الحكومة قرار تطبيق المسودة بعد ساعات من إعلان المسؤولين أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا قفز بأكثر من 1200 حالة خلال أربع وعشرين ساعة وهذه أكبر زيادة يومية منذ بدء التفشي في البلاد قبل أسبوعين.

وارتفع عدد وفيات الفيروس المعدي في إيطاليا بواقع 36 حالة وفاة ليصل إلى 233 فيما ارتفع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 567 أي بزيادة نسبتها 23 بالمئة عن اليوم السابق، وأصيب بالفيروس 5883 إيطاليا فيما تماثل 589 منهم للشفاء التام.