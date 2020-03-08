15 مليون شخص معزول عن العالم في شمال إيطاليا... ومحاولات للفرار من الوباء

استيقظ أكثر من 15 مليون شخص عبر مساحات شاسعة من شمال إيطاليا، اليوم الأحد، ليجدوا أنفسهم معزولين عن بقية البلاد، بعد أن فرضت الحكومة إغلاقًا فعليًا لمنع انتشار الفيروس التاجي "كورونا المستجد".

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، وقع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي على خطط تقيد الحركة بشكل صارم من وإلى الشمال، بما في ذلك البندقية والعاصمة المالية ميلان، لمدة شهر تقريبًا.

وجاء عنوان صحيفة "ستامبا" اليومية: "الفيروس يغلق قلب الشمال"، في حين كتبت صحيفة "إل ميساجيرو" أن نصف إيطاليا تغلق.

ولكن لم يتضح مدى دقة تطبيق الأمر، أو كيف يمكن للسلطات منع الناس من المغادرة.

وقال المرسوم إن الأشخاص الذين لديهم سبب "جاد" فقط لا يمكن تأجيلهم، مثل العمل العاجل أو قضايا الأسرة، سيُسمح لهم بالدخول أو الخروج من مناطق الحجر الصحي، مما يؤثر على ربع سكان إيطاليا البالغ عددهم 60 مليون نسمة.

The government announced the quarantine and lockdown of 16 million people in Northern Italy. People are catching the last trains to leave the city. #coronavirus pic.twitter.com/aOim6tNQ7E — Truth Wins (@TruthWi60348276) March 8, 2020

لكن يسمح بعودة أولئك الذين كانوا في المناطق المتضررة ولكنهم يعيشون في مكان آخر، بما في ذلك السياح.

ويبدو أن الرحلات تعمل بشكل طبيعي خارج مطاري ميلانو والبندقية، بينما كانت تعمل كالمعتاد في محطات القطار.

وكانت الشوارع في ميلانو مهجورة إلى حد كبير.

ومع أكثر من 230 حالة وفاة، سجلت إيطاليا معظم الوفيات من مرض COVID-19 في أي بلد خارج الصين، حيث بدأ تفشي المرض في ديسمبر/ كانون الأول.

وجاءت القواعد الجديدة بعد فترة وجيزة من الأنباء أن عدد المصابين قفز بأكثر من 1200 في غضون 24 ساعة.

وكما تقول (أ ف ب) فقد تم تسريب الخطة لوسائل الإعلام يوم السبت، مما أثار غضب كونتي، الذي وصفها بأنها "غير مقبولة"، قائلة إنها خلقت "عدم يقين وقلقا وارتباكا".

The entire Lombardy region of northern Italy has been isolated with 15 million residents now under lockdown. @TimArvier9 #9News pic.twitter.com/YbLH12uEeK — Nine News Melbourne (@9NewsMelb) March 8, 2020

ووصف عالم الفيروسات الإيطالي روبرتو بوريوني التسرب الأحد على تويتر بأنه "جنون خالص".

وقال على مواقع التواصل الاجتماعي "مسودة مرسوم قاسي للغاية تسربت مما أثار الذعر ودفع الناس إلى محاولة الفرار من المنطقة الحمراء النظرية (آنذاك) حاملين الفيروس معهم".

وأضاف: "في النهاية، التأثير الوحيد هو مساعدة الفيروس على الانتشار، لقد فقدت الكلمات".

وانتشر الفيروس الآن إلى جميع المناطق الإيطالية البالغ عددها 22 منطقة، ويسجل أول حالة وفاة في جنوب إيطاليا الأقل تجهيزًا طبيًا.

وتوسل رئيس منطقة بوليا في جنوب إيطاليا مع أي شخص يفكر في العودة من لومباردي والمقاطعات الـ11 الأخرى المحظورة -والتي تشمل مدينتي بارما وريميني- "للتوقف والعودة".

New cases of the #coronavirus are now increasing faster in the rest of the #world than in #China, where it is believed to have originated; in northern #Italy, #travel reservations have plummeted by as much as 90 percent. pic.twitter.com/wEVayaf1BJ — Jeremy Song (@tezuma75) February 28, 2020

وقال على فيسبوك "أتحدث إليكم كما لو كنت أولادي وأشقائي وأحفادي".

مضيفاً: "انزل (القطار) في المحطة الأولى، لا تقلع في رحلات إلى باري وبرينديزي، اقلب سياراتك، انزل من الحافلة في المحطة التالية. لا تجلب الوباء إلى بوليا".

وقال: "أنت تحمل إلى رئة إخوتك وأخواتك وأجدادك وأعمامك وأبناء عمومتك وأبويك، الفيروس الذي تسبب في إجهاد النظام الصحي في شمال إيطاليا".

A hospital in northern Italy expanded its ground to keep patients separate from people with coronavirus who were being treated inside. Medical workers in protective face masks prepared medical checkpoints and set up tents to host regular patients. https://t.co/WmuuwYUcHx pic.twitter.com/wH9DAsZD2y — ABC News (@ABC) March 4, 2020

وقال إن أي شخص يقوم بهذه الرحلة سيوضع في الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا.

ووجدت إيطاليا نفسها في طليعة الكفاح العالمي ضد الفيروس، حيث تم تسجيل أكثر من 5،800 إصابة في الأسابيع السبعة الماضية.