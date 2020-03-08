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12:27 GMT08 مارس/ آذار 2020
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    15 مليون شخص معزول عن العالم في شمال إيطاليا... ومحاولات للفرار من الوباء

    © REUTERS / MARZIO TONIOLO
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    استيقظ أكثر من 15 مليون شخص عبر مساحات شاسعة من شمال إيطاليا، اليوم الأحد، ليجدوا أنفسهم معزولين عن بقية البلاد، بعد أن فرضت الحكومة إغلاقًا فعليًا لمنع انتشار الفيروس التاجي "كورونا المستجد".

    فيروس كورونا- روسيا
    © Sputnik . Илья Питалев
    إيطاليا تسجل 49 وفاة و770 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم
    وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، وقع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي على خطط تقيد الحركة بشكل صارم من وإلى الشمال، بما في ذلك البندقية والعاصمة المالية ميلان، لمدة شهر تقريبًا.

    وجاء عنوان صحيفة "ستامبا" اليومية: "الفيروس يغلق قلب الشمال"، في حين كتبت صحيفة "إل ميساجيرو" أن نصف إيطاليا تغلق.

    ولكن لم يتضح مدى دقة تطبيق الأمر، أو كيف يمكن للسلطات منع الناس من المغادرة.

    وقال المرسوم إن الأشخاص الذين لديهم سبب "جاد" فقط لا يمكن تأجيلهم، مثل العمل العاجل أو قضايا الأسرة، سيُسمح لهم بالدخول أو الخروج من مناطق الحجر الصحي، مما يؤثر على ربع سكان إيطاليا البالغ عددهم 60 مليون نسمة.

    لكن يسمح بعودة أولئك الذين كانوا في المناطق المتضررة ولكنهم يعيشون في مكان آخر، بما في ذلك السياح.

    ويبدو أن الرحلات تعمل بشكل طبيعي خارج مطاري ميلانو والبندقية، بينما كانت تعمل كالمعتاد في محطات القطار.

    وكانت الشوارع في ميلانو مهجورة إلى حد كبير.

    ومع أكثر من 230 حالة وفاة، سجلت إيطاليا معظم الوفيات من مرض COVID-19 في أي بلد خارج الصين، حيث بدأ تفشي المرض في ديسمبر/ كانون الأول.

    وجاءت القواعد الجديدة بعد فترة وجيزة من الأنباء أن عدد المصابين قفز بأكثر من 1200 في غضون 24 ساعة.

    وكما تقول (أ ف ب) فقد تم تسريب الخطة لوسائل الإعلام يوم السبت، مما أثار غضب كونتي، الذي وصفها بأنها "غير مقبولة"، قائلة إنها خلقت "عدم يقين وقلقا وارتباكا".

    ووصف عالم الفيروسات الإيطالي روبرتو بوريوني التسرب الأحد على تويتر بأنه "جنون خالص".

    وقال على مواقع التواصل الاجتماعي "مسودة مرسوم قاسي للغاية تسربت مما أثار الذعر ودفع الناس إلى محاولة الفرار من المنطقة الحمراء النظرية (آنذاك) حاملين الفيروس معهم".

    وأضاف: "في النهاية، التأثير الوحيد هو مساعدة الفيروس على الانتشار، لقد فقدت الكلمات".

    وانتشر الفيروس الآن إلى جميع المناطق الإيطالية البالغ عددها 22 منطقة، ويسجل أول حالة وفاة في جنوب إيطاليا الأقل تجهيزًا طبيًا.

    وتوسل رئيس منطقة بوليا في جنوب إيطاليا مع أي شخص يفكر في العودة من لومباردي والمقاطعات الـ11 الأخرى المحظورة -والتي تشمل مدينتي بارما وريميني- "للتوقف والعودة".

    وقال على فيسبوك "أتحدث إليكم كما لو كنت أولادي وأشقائي وأحفادي".

    مضيفاً: "انزل (القطار) في المحطة الأولى، لا تقلع في رحلات إلى باري وبرينديزي، اقلب سياراتك، انزل من الحافلة في المحطة التالية. لا تجلب الوباء إلى بوليا".

    وقال: "أنت تحمل إلى رئة إخوتك وأخواتك وأجدادك وأعمامك وأبناء عمومتك وأبويك، الفيروس الذي تسبب في إجهاد النظام الصحي في شمال إيطاليا".

    وقال إن أي شخص يقوم بهذه الرحلة سيوضع في الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا.

    ووجدت إيطاليا نفسها في طليعة الكفاح العالمي ضد الفيروس، حيث تم تسجيل أكثر من 5،800 إصابة في الأسابيع السبعة الماضية.

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    الكلمات الدلالية:
    فرار, فيروس كورونا, عزل, إيطاليا
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