يورغن كلوب يشيد بـ"العالمي" محمد صلاح

وصف يورغن كلوب مدرب ليفربول، لاعبه محمد صلاح بالـ"عالمي"، عقب تسجيل المهاجم المصري الهدف العشرين له هذا الموسم يوم السبت في مبارة فريقه مع بورنموث وانتهت بنتيجة 2-1.

ووصل الملك المصري للهدف رقم 70 له في 100 مباراة، كما ساهم في زيادة الفارق على الصدارة إلى 25 نقطة.

وقال كلوب لموقع ليفربول: "صلاح لم يكن في حاجة لهذا الهدف ليثبت أنه من أفضل المهاجمين في تاريخ النادي، لكن من الواضح أن هذا يساعد على أن يتذكرك الجميع. هدف مهم للغاية وأداء رائع من مو".

Jürgen Klopp reiterated @MoSalah's 'world-class' credentials after the Reds forward netted his 20th goal of the season on Saturday 🙌 — Liverpool FC (@LFC) March 9, 2020

وللموسم الثالث على التوالي، يسجل محمد صلاح 20 هدفاً على الأقل، وهو الإنجاز الذي لم يتحقق منذ مايكل أوين في موسم 2002/2003.

وأضاف المدرب الألماني "هو مهاجم رائع، هو مهاجم عالمي. أنا سعيد للغاية من أجله، وأعتقد أن لدى ساديو ماني الفرصة ليقوم بأشياء مماثلة".

Big comeback, classy goals and THAT clearance 🤩



Favourite moment from our win against @afcbournemouth, Reds? 🙌🔴 pic.twitter.com/104xzsNgtF — Liverpool FC (@LFC) March 9, 2020

وأتم يورغن كلوب "نحن بحاجة إلى جميع اللاعبين، وفي النهاية تكون في حاجة لم ينهي الهجمات بنجاح".