خيتافي الإسباني يؤكد أنه لن يسافر إلى ميلانو

أعلن رئيس نادي خيتافي الإسباني أنه لن يسافر إلى مدينة ميلانو الإيطالية للعب في ضيافة إنتر ميلان ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم، غدا الخميس، حتى لو كلفه ذلك خسارة المباراة.

وتمثل منطقة لومبارديا، التي تقع فيها ميلانو، مركزا لأسوأ انتشار لفيروس كورونا في أوروبا ما دفع الحكومة الإيطالية لتضييق الخناق على التنقلات وإغلاق الأماكن العامة هناك. ومن المفترض أن يستضيف استاد سان سيرو المباراة دون حضور مشجعين.

وقال أنخيل توريس، رئيس خيتافي في مقابلة مع إذاعة أوندا سيرو الإسبانية، "بحثنا عن بدائل أخرى للعب في ميلانو. لا نريد أن نكون في محور انتشار فيروس كورونا. لا نريد ذلك. لقد طلبنا أيضا من الاتحاد (الإسباني) أن يطالب بإلغاء اللقاء".

وقررت إسبانيا، يوم الثلاثاء تعليق، كل الرحلات الجوية المباشرة من إيطاليا، رغم عدم إيقاف الرحلات إلى إيطاليا، لمدة أسبوعين في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقال توريس: "لو كان علينا خسارة المواجهة إذن فلنخسر المباراة. لا نريد أي مخاطرة. نحن متحمسون لهذه المباراة لكن إذا كان يجب علينا الخسارة فلا بأس في ذلك".