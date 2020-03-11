مع وصول "كورونا" إلى أفريقيا... قرار من "كاف" بشأن جميع مسابقاته

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا لتوضيح موقفه من استمرار المسابقات في القارة السمراء مع انتشار فيروس كورونا.

ونشر "كاف" على موقعه الرسمي بيانا، قال فيه إن "الاتحاد الأفريقي يراقب عن كثب تطور فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وخاصة في قارة أفريقيا".

وأضاف البيان "وفقا لمنظمة الصحة العالمية لم يتم الإعلان حالة خطورة عالية في أي بلد أفريقي حتى الآن".

وتابع البيان "نتيجة لذلك قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحفاظ على الجدول الزمني لجميع مسابقاته".

وأكد الكاف "على أن يتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية مع وجود خيار بتنظيم المباريات دون حضور الجماهير".

وأتم البيان "وفيما يتعلق ببطولة الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون، من المقرر أن يزور وفد من اللجنة الطبية الكاميرون في الفترة من 14 إلى 15 مارس الجاري، والغرض من هذه الزيارة تقييم جميع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها اللجنة المنظمة المحلية للبطولة".