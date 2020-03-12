كورونا يضرب ريال مدريد... إصابة لاعب ووضع الفرق الرياضية تحت الحجر

كشفت تقارير صحفية، تعرض لاعب فريق كرة السلة الأول في ريال مدريد، للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

ووفقا لما أعلنه مسؤولو ريال مدريد، غادر لاعبو فرق كرة القدم والسلة منشآت فالديبياس، وجميعهم تحت الحجر الصحي والمراقبة الطبية بسبب فيروس كورونا.

ولن يستطيع النادي الملكي المشاركة في أي منافسة منذ الآن، كما أعلنت رابطة الدوري الإسباني تعليق منافسات الليغا لمدة أسبوعين على الأقل.

وبات ريال مدريد ثالث الأندية الأوروبية الكبرى التي تفرض حالة من الحجر الصحي على لاعبيها، بعد ناديي يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين، إثر اكتشاف إصابة دانيلي روجاني مدافع يوفنتوس بفيروس كورونا.

كشفت رئيسة منطقة مدريد، إيسابيل دياث أيوسو، اليوم الخميس، أن الحكومة الإسبانية تدرس إغلاق مدريد كإجراء وقائي بهدف وقف انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وسجلت إسبانيا حتى يوم الأربعاء، 1600 إصابة و35 وفاة بفيروس كورونا، وتعد ثاني أكثر بلدان أوروبا التي تشهد تفشيا للفيروس، بعد إيطاليا التي سجلت 10 آلاف إصابة و631 حالة وفاة.

وتجاوزت الإصابات العالمية بوباء كورونا العالمي والذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 114 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4000 حالة وفاة، في حين بلغ عدد المتعافين 64 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 8 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها بعضا خشية استمرار انتشار الجائحة كورونا.