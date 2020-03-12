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13:14 GMT12 مارس/ آذار 2020
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    مشجع ريال مدريد

    كورونا يضرب ريال مدريد... إصابة لاعب ووضع الفرق الرياضية تحت الحجر

    © REUTERS / SUSANA VERA
    رياضة
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    كشفت تقارير صحفية، تعرض لاعب فريق كرة السلة الأول في ريال مدريد، للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

    ووفقا لما أعلنه مسؤولو ريال مدريد، غادر لاعبو فرق كرة القدم والسلة منشآت فالديبياس، وجميعهم تحت الحجر الصحي والمراقبة الطبية بسبب فيروس كورونا.

    ولن يستطيع النادي الملكي المشاركة في أي منافسة منذ الآن، كما أعلنت رابطة الدوري الإسباني تعليق منافسات الليغا لمدة أسبوعين على الأقل.

    وبات ريال مدريد ثالث الأندية الأوروبية الكبرى التي تفرض حالة من الحجر الصحي على لاعبيها، بعد ناديي يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين، إثر اكتشاف إصابة دانيلي روجاني مدافع يوفنتوس بفيروس كورونا.

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    @RealMadrid announces that a member of our basketball first team has tested positive for coronavirus. The recommendation of remaining in quarantine has been followed with immediate effect, with this measure applied to both the basketball and football first teams, given that the two squads share the facilities at Real Madrid City. In addition, a decision has been made to close our training ground and it is recommended that all Real Madrid staff who work at Real Madrid City remain in quarantine. The EuroLeague basketball match and the LaLiga football fixture scheduled for today and tomorrow will not be played. - El @RealMadrid comunica que un jugador de nuestro primer equipo de baloncesto ha dado positivo tras las pruebas realizadas de coronavirus COVID-19. Desde este momento se ha efectuado la recomendación de permanecer en cuarentena tanto al primer equipo de baloncesto como al primer equipo de fútbol, dado que las dos plantillas comparten instalaciones en la Ciudad Real Madrid. Asimismo, se ha decidido cerrar las instalaciones de nuestra ciudad deportiva y se recomienda también que permanezca en cuarentena todo el personal del Real Madrid que presta sus servicios en la Ciudad Real Madrid. Los partidos que estaban previstos para hoy y mañana, correspondientes a la Euroliga de baloncesto y LaLiga de fútbol, no se disputarán. #RealMadrid

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    كشفت رئيسة منطقة مدريد، إيسابيل دياث أيوسو، اليوم الخميس، أن الحكومة الإسبانية تدرس إغلاق مدريد كإجراء وقائي بهدف وقف انتشار فيروس كورونا في البلاد.

    وسجلت إسبانيا حتى يوم الأربعاء، 1600 إصابة و35 وفاة بفيروس كورونا، وتعد ثاني أكثر بلدان أوروبا التي تشهد تفشيا للفيروس، بعد إيطاليا التي سجلت 10 آلاف إصابة و631 حالة وفاة.

    وتجاوزت الإصابات العالمية بوباء كورونا العالمي والذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 114 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4000 حالة وفاة، في حين بلغ عدد المتعافين 64 ألفا.

    وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 8 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

    وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها بعضا خشية استمرار انتشار الجائحة كورونا.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الرياضة, الدوري الإسباني, فيروس كورونا, ريال مدريد
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