تقارير: الكاف يسعى لتطبيق تقنية "الفار" في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

أكدت تقارير صحفية مغربية، اليوم الإثنين، الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" من المقرر أن يعتمد على تقنية حكم الفيديو "الفار"، خلال مواجهات الدور قبل النهائي والنهائي ببطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

سيواجه الأهلي والزمالك المصريان نظيريهما الوداد والرجاء المغربيان، في منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقالت قناة "الرياضية" المغربية، إن الكاف اعتمد قراره بتطبيق الفار في باقي المباريات بعد أن أجريت المواجهات الماضية من البطولتين القارتين، بطاقم حكام عادي.

الكاف يعتمد الڤار خلال نصف نهائي و نهائي كأس الكونفدرالية و دوري أبطال إفريقيا

@caf_online_AR @FRMFOFFICIEL pic.twitter.com/arnWSWZdxP — Arryadia TV (@arryadiatv) March 9, 2020

تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله مع صن داونز بهدف لكل منهما، يوم السبت، في إياب دور الثمانية، عقب فوزه ذهابا بثنائية نظيفة.

وكان قد تأهل الزمالك الجمعة لذات الدور بالخسارة بهدف نظيف أمام الترجي التونسي، عقب فوزه ذهابا 3 ـ 1.

وهذه هي المرة الأولى التي يتواجد فيها، وفي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا منذ عام 2005.

ولعب الأهلي والزمالك معا في نصف النهائي، وفاز الأحمر ذهابا وإيابا (2 ـ 1 ، 2 ـ 0)، وتوج بعد ذلك باللقب.

وكان الأهلي والزمالك قد صعدا من قبل لنصف نهائي الكونفيدرالية عام 2015، وخرج الأهلي أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بينما ودع الزمالك البطولة أمام النجم الساحلي التونسي.