ناد إسباني يعلن اكتشاف 15 حالة إصابة بـ"كورونا" في صفوفه

وأصدر ألافيس بيانا رسميا، كشف فيه أن من بين المصابين ثلاثة لاعبين في الفريق الأول.

وجاءت إصابات كورونا في ألافيس بواقع ثلاثة لاعبين في الفريق الأول، و7 من طاقم التدريب، و5 عمال في النادي.

ورفض ألافيس الكشف عن أسماء المصابين احتراما لخصوصية المرضى، لكن البيان أكد على أن كل الحالات في صحة جيدة، وتم عزلهم في أماكن آمنة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 13716 حالة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 558.

وتعتبر إسبانيا، التي أعلنت سلطاتها يوم 14 مارس/ آذار حالة الطوارئ، البلد الثاني في أوروبا بعد إيطاليا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر من مدينة ووهان الصينية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أمس الثلاثاء، أن مدريد ستخصص 200 مليار يورو لمواجهة التدعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما يعادل نحو 20 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.