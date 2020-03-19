رسميا... تأجيل الموسم الكروي في إنجلترا

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز واتحاد الكرة في إنجلترا، تأجيل جميع مسابقات كرة القدم الاحترافية في إنجلترا للرجال والنساء حتى يوم 30 من أبريل/نيسان على الأقل.

وقال بيان رابطة الدوري الإنجليزي المشترك مع الروابط كافة: "نمر بظروف غير مسبوقة على الإطلاق وتطلبت منا تحركا سريعا".

وتابع: "جميعنا دعمنا قرار يويفا بتأجيل بطولة يورو 2020، للتأكد من انتهاء الدوريات والكؤوس المحلية في البلدان المختلفة".

BREAKING: English football suspended until at least April 30th, the Premier League, EFL and FA have confirmed — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 19, 2020

وأضاف: "قوانين الاتحاد الإنجليزي تنص على إنهاء الموسم بحد أقصى يوم 1 من يونيو/حزيران لكل مسابقة، على الرغم من ذلك اتفق مجلس الاتحاد الإنجليزي على تمديد فترة نهاية الموسم بالنسبة لكرة القدم للمحترفين وتأجيل المباريات حتى يوم 30 من أبريل".

وأتم: "تطور موقف كوفيد 19 ما زال غير واضح، ويمكننا أن نؤكد للجميع أن صحة وسلامة اللاعبين والأطقم الفنية والجماهير هي أولويتنا، وسنستمر في اتباع تعليمات الحكومة والعمل بتعاون كبير معهم للحفاظ على الموقف تحت السيطرة، مع اختبار جميع الخيارات المتاحة لاستمرار الموسم حينما تسنح الظروف".

يذكر أنه حتى الآن سجلت بريطانيا 2626 حالة إصابة بفيروس كورونا مع 104 حالة وفاة و65 حالة تعاف.