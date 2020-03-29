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    المدير الفني لنادي السد القطري تشافي هرنانديز

    مفاجأة... تشافي يغادر قطر ويعود لبرشلونة في حال تنفيذ هذا ‏الشرط

    © AFP 2020 / KARIM JAAFAR
    رياضة
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    فجر تشافي هرنانديز، نجم الكرة الإسباني المعتزل ومدرب السد القطري، مفاجأة برغبته في مغادرة قطر والعودة إلى ناديه السابق برشلونة ولكن مدربا.

    ولكن حدد تشافي شرطا وحيدا، من أجل العودة إلى تدريب البارسا وإنقاذه من سلسلة الأداء المهزوز الذي أدى لتغيير مدرب الفريق في منتصف الموسم للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

    المدير الفني لنادي السد القطري تشافي هرنانديز
    © AFP 2020 / KARIM JAAFAR
    تشافي: مسؤول من برشلونة تحدث معي وهذا هو قراري
    وجاء تصريحات تشافي، في مقابلة أجراها مع صحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية، قال فيها: "أكرر على رغبتي في تدريب برشلونة في المستقبل، لكن لن أعود حتى يكون هناك مجلس إدارة مختلف يعطي إحساسا مختلفا جديدا داخل النادي، بأن كل الأمور تسير في نسق موحد".

    وقال تشافي: "انتقال نيمار إلى برشلونة أعتقد أنه سيكون توقيتا رائعا في تلك الفترة، وقد يساعد في إعادة الروح للاعبين".

    ولكن حدد شرطا إذا ما قرر أن يدرب برشلونة بقوله "أحتاج مجلس إدارة جديد، وعناصر مساعدة أثق فيها مثل المدافع الإسباني السابق كارلوس بويول والجناح الهولندي السابق جوردي كرويف نجل أسطورة هولندا والبارسا يوهان كرويف، وهم أرغب في العمل معهم".

    يذكر أن العلاقة بين مجلس برشلونة بقيادة الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو واللاعبين متوترة بصورة كبيرة، حيث انتقد ليونيل ميسي السكرتير الفني إريك أبيدال بالإضافة إلى ظهور عدد من الخلافات خارج الميدان.

    وقال تشافي الذي سُئل عما إذا كانت هناك حاجة لتغيير المجلس لكي يحدث ذلك: "أنا واضح أنني أريد العودة إلى برشلونة، وأنا متحمس للغاية".

    وتابع بقوله "من الواضح أنني أود أن أكون في تناغم مع الجميع، ففي غرفة خلع الملابس لا يمكن أن يكون هناك جو سلبي أو سام."

    واستمر الأسطورة الكتالونية قائلا "كل شيء يجب أن يكون متناسبا، فأود أن أعمل مع أشخاص من بيئتي يمكن أن أشكل معهم فريقًا جيدًا."

    وحول ما إذا كان العمل مع المجلس الحالي سيكون بمثابة كسر للصفقة، قال تشافي: "لن يكون  هذا أمرا نهائيا، لكنني أصر على أن يكون لدي انسجام كامل مع فريق عملي. لا أعرف ما إذا كان ذلك يمكن أن يحدث في ظل هذا المجلس أم لا... ليس لدي شيء ضد أي شخص وليس لدي علاقة سيئة مع بارتوميو على الإطلاق".

    ذكر تشافي أنه يفضل العمل مع أمثال بويول، الذي لعب معه تحت قيادة بيب غوارديولا، وكرويف، ابن يوهان وجناح برشلونة السابق ومانشستر يونايتد، كنوع من الأشخاص الذين يرغب في العمل معهم.

    قال تشافي "أود أن أعمل مع أناس أثق بهم، ولدي ولاء لهم، نحن نتحدث عن كارلوس بويول، الذي كان قائد برشلونة، وجوردي كرويف، فهو رجل أعمال جيد للغاية لديه خبرة كبيرة كسكرتير فني."

    وقال أيضا إن نيمار ، الذي حاول برشلونة ضمه وفشل في الحصول على توقيعه من باريس سان جيرمان الصيف الماضي، سيكون بمثابة "توقيع مذهل"، الفترة المقبلة

    وقال تشافي "معظم الفريق يبدو غير عادي، به قاعدة جيدة للغاية. أود أن أوقع المهاجمين مثل نيمار. لا أعرف ما إذا كان سيتناسب مع المعنى الاجتماعي، ولكن من ناحية كرة القدم ليس لدي شك في أنه سيكون صفقة مذهلة".

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    الكلمات الدلالية:
    ليونيل ميسي, السد القطري, قطر, نادي برشلونة, برشلونة, تشافي هيرنانديز
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