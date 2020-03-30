تقارير: احتمالية إلغاء دوري أبطال أوروبا نهائيا بعد يومين

كشفت تقارير صحفية أنه سيتم حسم مصير دوري أبطال أوروبا بصورة نهائية بعد يومين، وإمكانية إلغاء البطولة من عدمه، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونشرت شبكة "إسبن" الأمريكية الرياضية تقريرا، قالت فيه إن الاتحاد الأوروبي سيجتمع عبر تقنية الفيديو، يوم الأربعاء، ليناقش مصير المسابقات التابعة له التي تم تعليقها بسبب جائحة كورونا.

وكانت جميع المسابقات التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد تم إيقافها، بسبب تفشي فيروس كورونا، كما تم تأجيل بطولة أمم أوروبا هذا العام إلى عام 2021 المقبل.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه: "دعا الاتحاد كافة الأمناء العامين للاتحادات الأعضاء البالغ عددهم 55 شخصا إلى مؤتمر عبر تقنية الفيديو يوم الأربعاء 1 أبريل لمناقشة الخيارات المتاحة فيما يتعلق بجدولة المباريات المحتملة أو استمرار عمليات تعليق المباريات أو إلغاء بطولات بعينها".

وتابع بقوله "كما سيتم مناقشة انتقالات وعقود اللاعبين في الاجتماع".

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر سيفيرين خلال عطلة نهاية الأسبوع إن الموسم الحالي يمكن أن يضيع إذا لم يتمكن من البدء بنهاية يونيو، على الرغم من أنه لم يستبعد تمديده إلى الموسم المقبل.