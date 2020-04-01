مفاجأة... أحمد فتحي لن يجدد عقده مع الأهلي

كشف إعلامي مصري أن نجم كرة القدم المصرية المخضرم، أحمد فتحي، لن يجدد تعاقده مع النادي الأهلي المصري.

وقال الإعلامي المصري، إبراهيم فايق، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن أحمد فتحي لن يجدد بصورة نهائية عقده مع الأهلي.

أحمد فتحي لن يجدد تعاقده في الأهلي وتم إخطار النادي بإلغاء الجلسة التي كان من المقرر عقدها اليوم — إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) April 1, 2020

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وأشار فايق إلى أنه تم إخطار النادي الأهلي بهذا القرار، وتم إلغاء الجلسة التي كان من المقرر عقدها بين إدارة النادي الأحمر وأحمد فتحي، اليوم الأربعاء.

يذكر أن النشاط الرياضي في مصر ومعظم دول العالم، متوقف، بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".