الجزائر... استمرار تأجيل كافة المنافسات الرياضية بسبب فيروس كورونا

ووفقا لما نشرته صحيفة "النهار"، أتى القرار بالتزامن مع توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتمديد حالة الحجر الصحي في بعض الولايات.

وستبقى جميع المنافسات المحلية والقارية والتجمعات الرياضية، مؤجلة حتى التاريخ المحدد على أقل تقدير.

وبحسب الوزارة، سيكون على الجميع الانتظار إلى ما بعد منتصف الشهر الجاري لمتابعة تطور الأمور وإمكانية عودة المنافسات في حال زوال الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى 846 إصابة وتسجيل 14 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووصل عدد الوفيات منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد إلى 58 وفاة، أما الوفيات الـ14 التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية، فتم رصدها في مدينة الجزائر العاصمة بخمس حالات، وفاة في الجزائر العاصمة، و3 حالات بالبليدة، ووفاة واحدة في كل من غرداية أم البواقي، وغيليزان، وعين تيموشنت بالإضافة إلى حالة واحدة في كل من المدية وتيزي وزو.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 850 ألف إصابة، و42 ألف حالة وفاة، فيما اقترب عدد المتعافين من 180 ألفًا.