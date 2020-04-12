نجم ليفربول السابق يغادر المستشفى بعد تعافيه من كورونا

قالت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد، إن كيني دالجليش لاعب ومدرب نادي ليفربول السابق، الذي أثبتت الفحوص إصابته بفيروس كورونا، غادر المستشفى اليوم.

وكان ليفربول، متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم قبل توقفه، أعلن يوم الجمعة، الماضي أن نجمه السابق دالجليش (69 عاما) أدخل المستشفى بعد تعرضه لعدوى لكن لم تظهر عليه أعراض وأنه كان بحاجة للعلاج بمضادات حيوية.

والآن عاد دالجليش لاعب منتخب اسكتلندا السابق إلى منزله حيث سيخضع لعزل صحي ذاتي وقد أشاد بالطواقم الطبية البريطانية العاملة في مكافحة الفيروس الذي تسبب في وفاة أكثر من 108 آلاف شخص حول العالم حتى الآن.

ونقلت صحيفة صنداي بوست عن دالجليش قوله "ربما يعتقد البعض أنني وبسبب شهرتي تلقيت أفضل رعاية صحية لكن كل مريض في مراكز الرعاية الصحية يتلقى أفضل رعاية."

وأضاف "نحن محظوظون بوجود هذه الطواقم وأتمنى لهم جميعا السلامة بينما يعملون بلا كلل على مساعدة البلاد على تجاوز هذه الجائحة."

ويحظى دالجليش، الذي لعب مع نادي سيلتيك الاسكتلندي أيضا، بشعبية جارفة في ملعب أنفيلد بعد أن فاز بلقب الدوري الانجليزي ست مرات وبثلاثة ألقاب لكأس أوروبا كلاعب قبل أن يضيف ثلاثة القاب أخرى للدوري كمدرب.

وطبقا لأرقام رويترز فإن الفيروس أصاب أكثر من 1.7 مليون شخص حول العالم حتى الآن في حين بلغ عدد الإصابات بالعدوى في بريطانيا نحو 79 ألف حالة إلى جانب وفاة 9875 شخصا.