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    واتفورد يهزم ليفربول في الدوري الإنجليزي

    بيان عاجل من أندية الدوري الإنجليزي بشأن استكمال الموسم

    © REUTERS / ANDREW COULDRIDGE
    رياضة
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    أصدرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة 17 أبريل/نيسان، بيانا عاجلا بشأن استكمال مباريات الموسم الجاري، المتوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

    وأشارت أندية الدوري الإنجليزي في بيان مشترك نشرته صحيفة "الديلي صن" البريطانية إلى أن الأندية التزمت بضرورة إنهاء الموسم الجاري، ولكن لم تتفق بعد على تحديد موعد نهائي لإنهاء الموسم فيه.

    ولم تتفق الأندية الإنجليزية على موعد 30 يونيو/حزيران، كموعد نهائي لإكمال قائمة المباريات المتبقية من الموسم.

    من مباراة السيتي وفولهام في كأس الإتحاد الإنجليزي
    © REUTERS / PHIL NOBLE
    رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يحذر من انهيار أندية كبيرة

    وتوقفت مباريات الدوري الإنجليزي في منتصف مارس/آذار، بسبب فيروس كورونا المستجد.

    وأشار تقرير منشور في وكالة "فرانس برس" إلى أن إنهاء الموسم الحالي للدوري الإنجليزي قد يكلف الأندية الإنجليزية خسائر بأكثر من مليار دولار أمريكي.

    ومن المتوقع أن تستمر حالات الإغلاق في بريطانيا حتى 7 مايو/أيار للحد من انتشار "كوفيد 19"، ولم يتم التطرق بعد لإمكانية استئناف النشاط الرياضي.

    ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن كل الأندية الإنجليزية وافقت على إقامة المباريات خلف الأبواب المغلقة من أجل استئناف النشاط الرياضي، مع وضع قيود على التجمعات الجماعية.

    وقال بيان الدوري الإنجليزي الممتاز إنه يجري العمل على عدد من السيناريوهات المعقدة.

    وأوضح البيان "صحة ورفاهية اللاعبين والمدربين والمديرين وموظفي النادي والداعمين هي أولويتنا وسيستأنف الدوري فقط عندما يسمح الإرشاد الطبي".

    واستمر بقوله: "أتاح اجتماع المساهمين اليوم فرصة لمناقشة نماذج الجدولة المحتملة، يبقى هدفنا إكمال موسم 2019/20 ولكن في هذه المرحلة جميع التواريخ مؤقتة بينما يتطور تأثير كوفيد 19".

    اقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الهيئة الحاكمة العالمية لكرة القدم، تمديد عقود اللاعبين بالاتفاق المتبادل حتى انتهاء موسم النادي الفعلي.

    ولا تزال أندية الدوري الممتاز تجري مناقشات مع اللاعبين بشأن تأجيلات وتخفيضات الأجور.

    وتم انتقاد اللاعبين على نطاق واسع لكونهم بطيئين في الحصول على تخفيضات في الأجور بينما تكبدت الأندية غضب اللاعبين السابقين والمعجبين من خلال إغضاب الموظفين الذين لا يلعبون.

    وقالت الأندية الإنجليزية في بيانها: "استجابة للوباء، قدم الدوري الإنجليزي الممتاز ونوادينا واللاعبون دعمًا حيويًا للمجتمعات والمنظومات الصحية وسيواصلون القيام بذلك بعد استئناف المباراة".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار رياضة, رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم, أخبار الدوري الإنجليزي, الدوري الإنجليزي
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