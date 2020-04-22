الدروي السعودي يعلن تخفيض 50% من عقود اللاعبين والمدربين

وقال بيان رسمي، اليوم الأربعاء، صادر عن رابطة دوري الدرجة الأولى السعودية، أن قرار التخفيض جاء بسبب فيروس كورونا.

وأضاف البيان أن نسبة تخفيض رواتب اللاعبين والمدربين والأجهزة الفنية ستصل إلى 50%.

📝 مجلس إدارة رابطة #دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان للدرجة الأولى للمحترفين يقر إتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة أزمة فايروس #كورونا. pic.twitter.com/sgkCTaha9Z — دوري الأمير محمد بن سلمان (@M_S_League) April 22, 2020

وأشار البيان إلى أن رابطة دوري الدرجة الأولى السعودي حددت 6000 ريال، أو ما يعادلها بأي عملة، حدا أدنى للرواتب، خلال فترة تعليق مباريات كرة القدم.

وتابع أن "ذلك يأتي لمواجهة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، وما صاحبها من إجراءات احترازية، فضلا عن تعليق الأنشطة الرياضية، اعتبارا من 15 مارس/ آذار الماضي".

وفي نهاية البيان "قدم مجلس إدارة الرابطة الشكر لحكومة خادم الحرمين، على الجهود التي بذلوها لمواجهة هذه الجائحة".