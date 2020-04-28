لسبب غريب... اعتزال لاعب كرة قدم في سن 24 عاما

قرر اللاعب الإنجليزي تيد سميث، اعتزال كرة القدم وهو يبلغ من العمر 24 عاما فقط.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، كان حارس المرمى قريبا من الانضمام لنادي توتنهام هوتسبير، لكنه قرر ترك كرة القدم.

وقال سميث عن قراره: "لم تلائمني كرة القدم ، لم أستمتع بها. أحب لعب كرة القدم والتدريبات، لكن التنافس في المباريات تسبب لي بضغط كبير".

وتابع "عندما تخبر الناس أنك ستتنحى عن وظيفة يتمناها الجميع، فهذا أمر صعب للغاية. عقب المباريات كنت أعود إلى المنزل وأتصفح مواقع التواصل الاجتماعي لأعرف ما يقوله عني الناس".

وأضاف "90% من الوقت لم أكن أجد شيئا، لكن بعد المباريات السيئة كنت أجد بضعة تعليقات سلبية، وكانت تؤثر علي طيلة الأسبوع. حاولت بشدة الاستمتاع بالمباريات، لكني لم أستطع".

وأتم سميث "زرت طبيبا نفسيا متخصصا في الرياضة. هناك في الحياة ما هو أكثر أهمية من أن تضغط نفسك بسبب مباراة كرة قدم".