بعد فرنسا... تلميحات بإلغاء دوري جديد ضمن الخمسة الكبار في العالم

اعتبر وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا، اليوم الأربعاء، أن الطريق بدأ "يضيق أكثر فأكثر" بشأن استئناف مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم، ناصحا مسؤولي "الكالتشيو" بجعل التفكير بالموسم المقبل أولوية.

وفي مقابلة مع قناة "7"، نقلتها صحيفة "إل فاتو كوتيديانو" الإيطالية"، قال سبادافورا: "أرى مسارا يضيق أكثر فأكثر بشأن استئناف الدوري. لو كنت مكان رؤساء الأندية سأفكر تحديدا بتنظيم الأمور لعودة آمنة الموسم المقبل الذي من المقرر أن يبدأ في نهاية أغسطس".

وأضاف: "القرارات التي تقوم دول أخرى باتخاذها كفرنسا مثلا بالأمس، قد تدفع إيطاليا إلى سلوك هذا النهج أيضا ليصبح بعد ذلك نهجا أوروبيا".

وكان رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب قال، أمس الثلاثاء، إن موسم كرة القدم 2019-2020 ومسابقات رياضية أخرى للمحترفين عن الموسم ذاته لن يتم السماح باستئنافها قبل سبتمبر/ أيلول.

واعتبر وزير الرياضة الإيطالي، أن "الاجتماع المقبل لرابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي قد يسفر عن مفاجأة، فأغلبية الأندية قد تطلب إيقاف الموسم الحالي والاستعداد بشكل أفضل للموسم الجديد".

وتوقف الدوري الإيطالي في التاسع من مارس/آذار، بسبب التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد، لا سيما في شمال البلاد، في وقت أدى الوباء إلى وفاة أكثر من 27 الف شخص في إيطاليا.

وقررت الحكومة الإيطالية على لسان رئيس الوزراء جوسيبي كونتي، السماح لرياضيي النخبة بمعاودة التمرينات، للرياضات الفردية في الرابع من مايو/أيار، وللرياضات الجماعية في 18 منه.