شاهد لحظة وصول رونالدو إلى إيطاليا وخروجه من المطار... فيديو

وصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، مساء الاثنين، لمدينة تورينو الإيطالية، وذلك للانضمام لفريقهk تمهيدا لعودة التدريبات واستئناف الدوري الإيطالي.

وأظهر فيديو صحيفة "سبورت إيطاليا" الرياضية، وصول رونالدو لإيطاليا، وتنقله داخل سيارة من نوع رينج روفر، برفقة عدد من السيارات السوداء وسيارة للشرطة.

⚠️ JUVE, ECCO CR7! ⚽️



Partito da Madeira, Cristiano #Ronaldo è atterrato poco fa a #Torino con il suo jet privato.



➡️ Il campione della #Juventus dovrà sottoporsi ad una quarantena di 14 giorni prima di riprendere gli allenamenti con la squadra il 18 maggio#Sportitalia pic.twitter.com/HO8VEtdiqk — Sportitalia (@tvdellosport) May 4, 2020

وكانت طائرة رونالدو الخاصة، توقفت في العاصمة الإسبانية مدريد؛ بسبب قيود السفر المفروضة؛ بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشارت تقارير إلى أن الطائرة تم رفض منحها إذن الإقلاع 3 مرات من مدريد بالأمس، قبل أن تحصل في النهاية على الضوء الأخضر للمغادرة إلى مدينة تورينو الإيطالية.

🔔🇵🇹Cristiano Ronaldo est de retour à Turin ce soir accompagné de sa femme Georgina et de ses enfants.



Après un arrêt à Madrid, son jet privé est arrivé à Madère pour le récupérer. (@MadeiraSpotting) pic.twitter.com/cJvVATHDgr — CR7 inside (@CR7_inside) May 4, 2020

وغادر رونالدو إلى ماديرا في مارس/آذار الماضي، عقب مباراة يوفنتوس مع إنتر بالدوري الإيطالي مباشرة، قبل إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا، ليطمئن على والدته التي أصيبت بسكتة دماغية في ذلك الوقت.

وتأتي عودة رونالدو المحتملة عقب سماح الحكومة الايطالية لفرق الدوري الإيطالي، باستئناف التمارين الفردية.

يذكر أن يوفنتوس يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، قبل أن يتوقف الدوري في مارس الماضي بسبب وباء كورونا.