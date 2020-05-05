تسجيل
17:48 GMT05 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مايك تايسون

    بعدما حصد فيديو جديد له 9 مليون مشاهدة… هل يعود مايك تايسون لحلبة الملاكمة؟

    © REUTERS / Ertugrul Kilic
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    Sputnik
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/sport/202005051045357343-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%87-9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9%D8%9F/

    قرر بطل العالم الأسبق في الملاكمة للوزن الثقيل، مايك تايسون، التدريب بقوة من أجل العودة لحلبات الملاكمة من جديد.

    ونشر تايسون مقطع فيديو على حسابه الرسمي بـ"انستغرام"، وهو يتدرب، وحظي بأكثر من 9 مليون مشاهدة.

    وأضاف تايسون "أتدرب بقوة للعودة إلى الحلبات".

    وتابع "أرغب في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية واستعادة لياقتي للمشاركة في نزالات استعراضية من 3 أو 4 جولات لأغراض خيرية".

    View this post on Instagram

    I’m a Bad Boy for Life. Watch #BadBoysforLife now on DVD Blueray @willsmith @martinlawrence #stillthebaddestmanontheplanet

    A post shared by Mike Tyson (@miketyson) on

    وأظهر الفيديو الملاكم الأمريكي، والذي كان أول ملاكم للوزن الثقيل يحمل ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي والاتحاد الدولي للملاكمة، تدريبه بقوة مع مدربه، رفائيل كورديرو.

    مايك تايسون
    © AP Photo / Kamran Jebreili
    تايسون يبكي أمام الجميع: لم أعد أساوي شيئا... فيديو
    ووفقا لوكالة "رويترز"، قال كورديرو "لم أكن أتوقع مشاهدة مايك في هذه الحالة بعد 10 سنوات من التوقف عن التدريبات".

    وأضاف "شاهدت رجلا يملك سرعة وقوة ملاكمين في 21 أو 22 من عمرهم".

    واستقبل عشاق الملاكمة قرار مايك تايسون العودة إلى التدريبات بحماس بالغ، بعدما كشف مقطع الفيديو أن بطل العالم السابق في الوزن الثقيل (53 عاما) لا يزال يملك سرعة كبيرة ولكمات قوية مع تفكيره في خوض نزالات استعراضية لأغراض خيرية.

    يذكر أن تايسون قد أصبح أصغر بطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل على مر العصور، بعد فوزه على تريفور بربيك، في 1986 وعمره 20 عاما. وفاز في 50 من 58 نزالا للمحترفين قبل الاعتزال.

    انظر أيضا:

    مايك تايسون يعود لحلبات الملاكمة بفيديو يظهر قوته... شاهد
    40 ألف دولار شهريا... قيمة ما ينفقه تايسون على الحشيش
    تايسون يبكي أمام الجميع: لم أعد أساوي شيئا... فيديو
    سيرينا ويليامز تتدرب تحت إشراف تايسون... ودعوة للظهور على حلبة المصارعة... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الرياضة, مايك تايسون, ملاكمة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    كايلي ماكيناني، المتحدثة الرسمية الجديدة باسم البيت الأبيض، واشنطن 1 مايو/ أيار 2020
    الجمال والسياسة... ممثلات الرؤساء والوزراء في العالم
    بومبيو وجد اللحظة المناسبة لإسقاط مادورو
    بومبيو وجد اللحظة المناسبة لإسقاط مادورو
    العلاقات الأمريكية السودانية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك