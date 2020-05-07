الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا في الدوري الإماراتي

وكشفت صحيفة "البيان"، أن نتائج فحوصات اللاعب المعار لنادي الإمارات جاءت إيجابية.

ويخضع جمال البالغ من العمر 30 عاما، للعلاج في أحد مستشفيات الإمارات.

📰| البيان

- اعلان عن اول اصابة لاعب كرة قدم في الامارات ..

— اللاعب محمد جمال المعار من نادي حتا إلى نادي الإمارات أصيب بفيروس كورونا pic.twitter.com/EGZFkvCQQU — UAE Sports News 🇦🇪🏠 (@action_news) May 6, 2020

وكان الاتحاد الإماراتي قد أعلن تأجيل عودة النشاط الكروي حتى أغسطس/أب المقبل في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وستكون عودة النشاط الكروي في الإمارات بشكل مبدئي مع تقييم الوضع بصورة مستمرة مع الجهات المختصة والاتحادين الدولي والآسيوي ومراعاة الوضع الصحي.

ومن المقرر أن يحدد اتحاد الكرة الإماراتي لوائح وآليات القرارات الخاصة بمسابقاته في وقت لاحق وقبل فترة كافية تتيح للأندية الاستعداد الأمثل.