استمرار تعليق نشاط كرة القدم في مصر حتى نهاية مايو

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا، اليوم الخميس، أعلن خلاله استمرار تعليق النشاط الكروي في البلاد بمختلف درجاته والأعمار السنية لمدة 15 يوما أخرى.

وأكد اتحاد الكرة المصري في بيانه أن تعليق النشاط يستمر حتى نهاية شهر مايو/ أيار الجاري، لحين اتضاح الرؤية في الموسم الكروي بالكامل.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر إيقاف النشاط الكروي بالكامل منذ يوم 14 مارس/ آذار الماضي، اتباعا للإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا المستجد.

ويسود الغموض مصير الدوري المصري وسط أنباء عن عدم استكمال البطولة بسبب فيروس كورونا.