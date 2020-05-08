الصين تضع خططا لإقامة موسم 2020 الكروي

ربما ينطلق موسم الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم 2020 أواخر يونيو/ حزيران المقبل بينما يعكف اتحاد اللعبة في أكثر دول العالم سكانا في الوقت الحالي على وضع خطط لإقامة الموسم الذي تأخر بسبب أزمة فيروس كوفيد-19.

وكان من المقرر أن ينطلق الدوري الصيني للعبة الشعبية في 22 فبراير/ شباط الماضي لكنه تأجل بسبب تفشي الفيروس سريع العدوى الذي أصاب أكثر من 82 ألف شخص في الصين وتسبب في وفاة 4633.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن رئيس الاتحاد تشين شويوان قوله "الخطة الأولى هي إنهاء الموسم بإقامة 30 جولة من المباريات."

وأضاف المسؤول الصيني "لدينا الخطة الثانية إذا ما تقرر انطلاق الموسم في أواخر يونيو لينتهي في ديسمبر وكذلك وضعنا خطة ثالثة تتعلق ببدء الموسم في موعد متأخر بعد ذلك."

وأردف تشين "إذا نفذنا الخطة الثانية سيكون أمامنا فقط أربعة أشهر بسبب جدول ارتباطات المنتخب الوطني وبرنامج دوري أبطال آسيا... وفي ظل هذه الظروف فإننا ربما نقسم فرق البطولة وهي 16 فريقا إلى مجموعتين ليتحدد البطل والفرق الهابطة من خلال مرحلتين."

وقال تشين أيضا إن المباريات خلال الجزء الأول من الموسم ستقام دون جمهور على أن يسمح الاتحاد بعد ذلك بحضور الجمهور بصورة تدريجية.

كما كشف الاتحاد الصيني للعبة عن اقتراح يقضي بأن تقوم جميع أندية المحترفين بتخفيض أجور اللاعبين والمدربين بنسبة 50 في المئة لتجاوز التأثيرات المالية للأزمة الصحية الحالية.

وقالت الوكالة الصينية إن الاقتراح ينص على أن يطبق تخفيض الأجور بأثر رجعي من أول مارس/ آذار الماضي على أن يستمر التخفيض حتى الأسبوع الذي يسبق انطلاق الموسم.