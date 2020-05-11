تبرع جديد من ميسي لمكافحة فيروس كورونا... فيديو

تبرع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ساحر برشلونة الإسباني، لعدة مستشفيات فى الأرجنتين والتى تكافح تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، تبرع الساحر الأرجنتيني بمبلغ 500 ألف يورو، من أجل محاربة الفيروس.

وانضم ميسي إلى حملة "معا من أجل الصحة فى الأرجنيتن"، لجمع التبرعات بهدف شراء مواد حماية الأطباء والمعدات اللازمة لمعالجة المرضى.

#LeoMessi donó 500 mil euros para nuestra campaña “Juntos por la salud Argentina” para la compra de equipamiento e insumos y hacer frente al COVID-19. Concretamos la entrega de equipamiento en varios centros de salud del país.

Súmate: www.donaciones.fundaciongarrahan/juntos pic.twitter.com/iPGyOSz0tx — Fundacion Garrahan (@FundGarrahan) May 11, 2020

وسيتم توجيه تبرع ميسي إلى 6 مستشفيات فى الأرجنتين.

يذكر أن ميسي تبرع في وقت سابق بأكثر من مليون يورو، لمساعدة مستشفيات مدينة برشلونة والأرجنتين على محاربة فيروس كورونا المستجد.