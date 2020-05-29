رسميا... عودة كأس الاتحاد الإنجليزي وتحديد موعد النهائي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي المتبقية، بعد قرار عودة النشاط الكروي في الشهر المقبل.

قال رئيس الاتحاد الإنجليزي مارك بولينغهام للموقع الرسمي للبطولة "يسعدنا الموافقة على المواعيد الجديدة لمباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث تعتبر البطولة جزءًا لا يتجزأ من تقويم كرة القدم الإنجليزية لما يقرب من 150 عاما".

وستقام مباريات دور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي يومي 27، و28 من شهر يونيو/ حزيران المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراتي نصف النهائي في 11، و12 من شهر يوليو/ تموز، وسيلعب النهائي في الأول من شهر أغسطس/ آب.

🚨 عاجل ورسميا | كأس الاتحاد الانجليزي سيستئناف من جديد :



🥉 ربع النهائي - 27/28 يونيو

🥈 نصف النهائي - 11/12 يوليو

🏆 النهائي - 1 أغسطس

🔥😍 pic.twitter.com/yn7miJq0qA — E P L W O R L D (@EPLworld) May 29, 2020

وكانت قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد قد أسفرت عن مواجهة ليستر سيتي أمام تشيلسي، ومانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد، وشيفيلد يونايتد أمام آرسنال، ونوريتش سيتي أمام مانشستر يونايتد.

وفي وقت سابق، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن عودة البريميرليغ من جديد في الـ 17 من شهر يونيو المقبل، بمباراة القمة التي ستجمع مانشستر سيتي بمنافسه آرسنال.

وتوقفت الحياة الكروية في إنجلترا وأوروبا منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكن بعد نجاح التجربة الألمانية، فإن الجميع يخطط حالياً لعودة النشاط الكروي من جديد.