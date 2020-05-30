عضو مجلس إدارة الأهلي لتركي آل الشيخ: أنت شخص جاهل مفتقد التربية

وكتب سراج "أنا متربي وهادئ الحمد لله، وهذه نعمة ربتني عليها والدتي الأستاذة الجامعية ووالدي وهو لواء مدفعية سابق في الجيش المصري، لكني أتذكر أنه علمني أيضا أن الكرامة أعلى وأهم صفات الإنسان".

وأضاف سراج الدين "لا أقبل أي تجاوز في حقي وأنا أشفق عليك لأنك لم تجد من يربيك تربية سوية أو يعلمك أن المظاهر ليست كل شيء وأن ما تقوم به يجعل منك (مسخة أمام العالم)".

وأتم سراج "هناك قيم ومعاني وأصول أهم وأسمى من هذا. أنت معذور لا تعرفها وأنا لا أراك يا تركي آل الشيخ منذ اليوم الأول سوى شخص ناقص وجاهل وسأظل أراك هكذا. أنت لا تكسر عيني وأنت تعلم هذا جيدا ولن تكسر عيني أبدا حتى في أحلامك".

يذكر أن تركي آل الشيخ هاجم يوم أمس الجمعة مجلس إدارة النادي الأهلي عبر حسابه على "فيسبوك"، معيدا للأذهان ذكريات خلاف قديم انتهى بجلسة تصالح بينه وبين رئيس النادي محمود الخطيب في منزل الأخير.