أهداف مباراة بايرن ميونخ ودسلدورف 5-0 في الدوري الألماني... فيديو

اكتسح بايرن ميونخ ضيفه فورتونا دوسلدورف، بخماسية دون رد، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الألماني.

سجل للبايرن ماتياس يورجنسن بالخطأ في مرماه، وبنيامين بافارد وروبرت ليفاندوفسكي "ثنائية" وألفونسو ديفيز، في الدقائق 15 و29 و43 و50 و52.

وبهذا الفوز العريض، ويتصدر بايرن، الذي يسعى للقبه الثامن على التوالي، المسابقة برصيد 67 نقطة من 29 مباراة متقدما بـ 10 نقاط على بروسيا دورتموند أقرب ملاحقيه والذي يحل ضيفا على بادربورن متذيل الترتيب غدا الأحد.

بينما تجمد ضيفه عند 27 نقطة في المركز السادس عشر، ليبقى في منطقة الخطر مهددا بالهبوط.