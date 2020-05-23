أهداف مباراة بروسيا دورتموند وفولفسبورج 2-0 في الدوري الألماني... فيديو

حقق بوروسيا دورتموند، انتصارا ثمينا بهدفين دون رد، خلال مواجهة فولفسبورج، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 27 من البوندسليجا.

وسجل أهداف دورتموند رافائيل جوريرو في الدقيقة 32، وأشرف حكيمي في الدقيقة 78.

بهذا الانتصار، رفع دورتموند رصيده إلى 57 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن بايرن الذي يستضيف أينتراخت فرانكفورت في وقت لاحق من اليوم السبت، بينما يتجمد رصيد فولفسبورج عند 39 نقطة في المركز السادس.

🇩🇪 Off the bench to provide a fantastic assist, Jadon Sancho is back 🔥 #BVB pic.twitter.com/4Xu0cHlaVk — English Players Abroad (@EnglishAbroad1) May 23, 2020

ويحل بايرن ضيفا على دورتموند يوم الثلاثاء المقبل في مواجهة ربما توضح مصير اللقب.

وعاد الدوري الألماني الأسبوع الماضي بدون حضور جماهير بعد توقف أكثر من شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا.