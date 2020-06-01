كلوب: كان بعض الحمقى يصيحون بألفاظ عنصرية... لم تكن هناك وسائل تواصل اجتماعي

أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، باللاعب الغاني أنتوني يبيواه، المحترف السابق في الدوري الألماني، في كتاب ظهر مؤخرا بعنوان "صُنع في إفريقيا".

وقال كلوب: "يبيواه كان إلى جانب جيرد مولر، من أعظم المهاجمين الذين لعبوا في ألمانيا على الإطلاق"، وأكد كلوب أن وجود يبيواه كان له تأثير عظيم على المجتمع، بحسب ما ذكره موقع "kooora" الرياضي.

وأشار كلوب إلى أن يبيواه كان كثيرا ما يقع ضحية لهجمات عنصرية، قائلا "لم نكن آنذاك نفكر بإمعان في مسألة العنصرية، فعندما كان بعض الحمقى يصيحون بألفاظ ويتم سماعها، لم تكن هناك وسائل تواصل اجتماعي"، بحسب الموقع.

وأكد كلوب أنه مشجع لإفريقيا قائلا: "أرى من الرائع أن يكون لدينا مثل هذا العدد الكبير من اللاعبين الأفارقة (في ليفربول)"، وقال مازحا: "حتى يبدأ كأس إفريقيا... عندئذ نقول يا إلهي"، في إشارة إلى اضطراره التخلي عن لاعبيه الأفارقة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يحدد مسؤولو الدوري الأسبوع المقبل، موعد عودة التدريبات الطبيعية التي تتضمن التحامات واتصال بين اللاعبين حيث يأملون في استئناف النشاط في يونيو/ حزيران.

يشار إلى أن الدوري الإنجليزي الممتاز توقف منذ 13 مارس/ آذار بسبب جائحة كورونا، لكن الأندية عادت للتدريب الآن في مجموعات صغيرة.

ويذكر أن ليفربول يتصدر المسابقة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني، وعلى بعد انتصارين فقط من الفوز بأول ألقابه في الدوري الممتاز منذ 1990 قبل توقف الموسم.