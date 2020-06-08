حبس مدير نادي "وفاق سطيف" الجزائري بتهمة التلاعب بنتائج مباريات

وبدأت سلطات التحقيق بالنظر في الاتهامات بحق مدير النادي، فهد حلفاية، ووكيل اللاعبين نسيم سعداوي في منتصف الشهر الماضي بعد انتشار تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية بين الرجلين يتحدثان فيها عن ترتيب نتائج مباريات.

ووجهت لنسيم سعداوي تهم "المساس بحرية الأشخاص" و"التشهير" و"تسجيل مكالمة هاتفية دون ترخيص"، بينما اتهم حلفاية بترتيب المباريات، وذلك بحسب وسائل إعلام جزائرية.

وقبل مثوله أمام قاضي التحقيق للغرفة الأولى، قال نسيم سعداوي إنه "يجهل" منع تسجيل المكالمات الهاتفية. وناشد مدافعا عن نفسه: "هدفي من تسجيل المكالمة هو حماية نفسي وإثبات براءتي في هذه المساومة.أنا بريء".

ويلعب وفاق سطيف في دوري الدرجة الأولى الجزائري وسبق له الفوز بالبطولة المحلية ثماني مرات.