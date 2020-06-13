الاتحاد المصري للكرة ينفي إلغاء الدوري

نفى الاتحاد المصري لكرة القدم إلغاء الدوري الممتاز، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكر ذلك موقع "في الجول" المصري، اليوم السبت، مشيرا إلى قول مصدر داخل اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة: "لا يوجد أي توجه لدى اللجنة بإلغاء الدوري الممتاز في نسخته الحالية كما يدعي البعض"، مضيفا: "بالعكس، اللجنة حريصة كل الحرص على استكمال المسابقة ولكن في النهاية القرار يعود للدولة صاحب القرار الفصل".

وتابع المصدر: "وفقا لخطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم، تم التأكيد على أن الحكومة هي وحدها صاحبة قرار عودة الدوري من عدمه وفقا لما تراه في صالح المجتمع في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد".

وأوضح: "بعض الشخصيات تدعي أن أعضاء اللجنة يسعون ويجتهدون لإلغاء الدوري"، مضيفا: "كيف يكون ذلك واللجنة قدمت تصورا لوزارة الشباب والرياضة لعودة الدوري منذ فترة طويلة".

واستطرد: "لكن القرار الفصل في ذلك يعود للحكومة وفقا لما قرره الاتحاد الدولي"، مضيفا: "لا يوجد عضو واحد في الجبلاية يسعى لإلغاء الدوري كما يردد البعض".

وتابع المصدر، بحسب موقع "في الجول": "الاتحاد يعمل بكل قوة من أجل استئناف النشاط واستكمال الدوري والكأس بما يخدم مصالح الأندية والكرة المصرية"، مضيفا: "اللجنة بذلت مجهودا ضخما في النسخة الحالية من الدوري الذي شهد، لأول مرة في تاريخه، استخدام تقنية الـ"VAR" واعتماد كرة موحدة للمباريات وغيره من التطورات الهائل".

وأوضح: "لو كانت نية الاتحاد هي إلغاء المسابقة، لما قررنا الاجتماع بكل أندية الدوري الممتاز والدرجتين الثانية والثالثة"، مضيفا: "كان من الممكن اتخاذ قرارنا دون الرجوع لهم".

وأعلن اتحاد الكرة المصري تنظيم اجتماعات متتالية مع ممثلي كافة أندية الدوري المصري الممتاز على مدار 3 أيام (الثلاثاء، والأربعاء، والخميس) للتشاور حول مصير الدوري للموسم الجاري.

يذكر أن النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.