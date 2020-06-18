مدرب الزمالك يوجه طلبا "عاجلا" إلى مرتضى منصور قبل بداية الدوري

وجّه مدرب نادي الزمالك المصري، الفرنسي باتريس كارتيرون، طلبا عاجلا إلى رئيس نادي الزمالك، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية واستئناف الدوري.

وطالب كارتيرون، وفق ما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية، مرتضى منصور بضرورة إجراء تحاليل "PCR" للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد لكل اللاعبين والجهاز الفني والإداري لفريق كرة القدم.

وأشار مدرب الزمالك إلى أن هذا ينبغي أن يتم خلال الأيام المقبلة، قبل استئناف التدريبات الجماعية والاستعداد للعودة إلى الدوري.

وقال كارتيرون إنه "يرغب في الاطمئنان على جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري بالشكل الكافي، والحرص على سلامة الجميع، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تشير إليها وزارة الصحة".

وأوضح مدرب الزمالك أنه ينتظر قرار مجلس إدارة النادي الأبيض، من أجل عودة تدريبات الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن الإدارة تترقب مصير بطولة الدوري العام.

وكان وزير الرياضة المصري، أشرف صبحي، قد أعلن عودة الأندية للتدريبات الجماعية في يوم 20 يونيو/حزيران الجاري، على أن تعود بطولة الدوري خلال شهر يوليو/تموز المقبل.