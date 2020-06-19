هل لامبارد سعيد بالتعاقد مع فيرنر؟

عبّر فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، اليوم الجمعة، عن سعادته بتعاقد النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع الدولي الألماني تيمو فيرنر مهاجم رازن بال شبورت لايبزيغ.

وسينضم فيرنر إلى تشيلسي الموسم المقبل بعد أن فضل اللاعب البالغ من العمر 24 عاما اللعب للنادي اللندني بدلا من ليفربول الذي أبدى رغبة في التعاقد معه. وقال لامبارد للصحفيين في مؤتمر افتراضي قبل مواجهة أستون فيلا، يوم الأحد، في أول مباراة يخوضها تشيلسي بعد استئناف اللعب عقب توقف لثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، بحسب ما ذكر موقع "غوول" الرياضي.

وقال لامبارد: "سعينا للتعاقد معه. أتابعه منذ فترة طويلة لأنه لاعب موهوب حتى قبل أن أتولى تدريب تشيلسي. سيعزز صفوفنا فهو يملك موهبة كبيرة وقدم موسما رائعا".

وانتقل فيرنر إلى لايبزيغ في 2016 من شتوتغارت وسجل من وقتها 93 هدفا وصنع 40 هدفا مع الفريق، وسيمنح انتقاله إلى تشيلسي دفعة قوية للنادي الإنجليزي.

وتابع لامبارد: "أعتقد أن مشروع تشيلسي شجعه على الانضمام لأنه تلقى العديد من العروض الأخرى، إنه من نوعية اللاعبين الذين نبحث عنهم. موهبته واجتهاده وشخصيته وتواضعه كلها أمور أعجبتني وأنا سعيد بانضمامه إلينا".

ويقدم المهاجم الشاب تامي أبراهام أداء رائعا مع تشيلسي هذا الموسم، وقال لامبارد إن انضمام فيرنر سيزيد المنافسة، وأضاف: "قدم تامي موسما جيدا جدا معنا ويجب أن يواصل التطور. أنا سعيد بوجود بدائل".

ويحتل تشيلسي المركز الرابع قبل تسع مباريات على نهاية الموسم، لكن لامبارد يقول إنه يتعين على فريقه مواصلة العمل بقوة لضمان إنهاء الموسم في المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.