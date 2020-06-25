محمد صلاح يعادل رقم كريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي

حقّق محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، الرقم القياسي الخاص بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الحالي ومانشستر يونايتد السابق، في الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفا وصنع آخر في فوز الريدز على كريستال بالاس برباعية نظيفة ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح سجل الهدف رقم 15 له على ملعب آنفيلد هذا الموسم، وهو الأعلى بين كل لاعبي فرق الدوري الإنجليزي، فلا يوجد أي لاعب آخر سجل أكثر من 10 أهداف داخل ملعب فريقه في موسم 2019-2020.

15 - Mo Salah has scored 15 @premierleague goals at Anfield this season - no other player has scored more than 10 home goals in the competition this term. Indeed, the Egyptian has scored in each of his last six home league games for the Reds (seven goals). Comforts. pic.twitter.com/AkHktVMV6k — OptaJoe (@OptaJoe) June 24, 2020

الهدف هو رقم 47 لصلاح على ملعب أنفيلد خلال ثلاثة مواسم، وهو الرقم القياسي الذي يحمله رونالدو وحققه مع مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد خلال مواسم 2006-2007 و2007-2008 و2008-2009.

ويمكن للدولي المصري تخطي رقم رونالدو بسهولة في حالة تسجيل أي هدف في المباريات السبعة المتبقية من الموسم.

يذكر أن محمد صلاح يحتل أيضا وصافة ترتيب هدافي الدوري برصيد 17 هدفا بفارق هدفين عن جيمي فاردي المتصدر، وكان صلاح قد حصل على لقب الهداف الموسمين الماضيين.