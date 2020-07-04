محمد صلاح يكشف عن المباراة التي جعلته يبكي في غرفة الملابس

كشف المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لأول مرة عن دخوله في نوبة بكاء الموسم الماضي عقب إحدى المبارايات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعن تلك الذكريات، قال صلاح في حواره مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "أتذكر العام الماضي حينما تعادلنا مع مانشستر يونايتد على ملعبهم، لقد شعرت بحزن شديد في غرفة خلع الملابس وبدأت أبكي، لأنني حينها أيقنت أن اللقب سيضيع وسيذهب للسيتي".

وأضاف "كنت أدرك صعوبة الأمر، لأن السيتي حينها كان وصيفا وله مباريات مؤجلة، ستجعله يصعد للمقدمة، وسيكون من الصعب أن يخسر تلك المواجهات".

وتابع "خسرنا اللقب بفارق نقطة وحيدة العام الماضي".

وعن شعور محمد صلاح بالتتويج باللقب هذا الموسم، قال "الفوز بالدوري الإنجليزي كان رائعا بعد غياب طويل، كما أنه جاء بعد تتويجنا العام الماضي بدوري أبطال أوروبا".

وأردف "كان من المثير مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الجولة الماضية مع بعضنا كلاعبين، وكان هناك انقسام، حيث رغب بعض اللاعبين في تأجيل الحسم لمباراة اليوم، والبعض الأخر أراد أن يكون التتويج يوم الخميس الماضي".

وأوضح "كان إحساس لا يصدق خاصة مع تسجيل تشيلسي الهدف الثاني، لقد كان الأمر أشبه بحفلة بالنسبة لنا".

وأتم "حينما تملك العقلية التي تجعلك تفوز في الثواني الأخيرة بجانب وجود الحظ بالطبع، ستشعر أن هذا هو موسم الفريق، خاصة وأن الحظ لم يكن معنا الموسم الماضي، وهو أمر مهم في كرة القدم".

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي رسميا بعد غياب استمر 30 عاما، عندما خسر مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي 2-1 أمام تشيلسي الأسبوع الماضي ليمنح منافسه تفوقا لا يمكن تعويضه يبلغ 23 نقطة على قمة الترتيب.