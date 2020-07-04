بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث 5-2 في الدوري الإنجليزي

واصل مانشستر يونايتد تألقه منذ استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على ضيفه بورنموث 5-2 مساء اليوم السبت، ضمن مبارايات الجولة الـ 33.

وسجل أهداف مانشستر يونايتد كل من مايسون جرينوود في الدقيقة (29 و54) وماركوس راشفورد (35 من ركلة جزاء) وانتوني مارسيال (45+2) وبورنو فرنانديز (59).

أهداف المبارة

مان يونايتد 5 × 2 بورنموث pic.twitter.com/jL7VUsFegc — عشاق مانشستر يونايتد MUFC (@united_mano) July 4, 2020

وبهذه النتيجة، يرتقي يونايتد للمركز الرابع مؤقتا برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة أمام تشيلسي الذي يلعب لاحقا أمام واتفورد، فيما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 27 في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.